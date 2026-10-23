Western Digital увеличила квартальную выручку и прибыль в полтора раза

Компания Western Digital отрапортовала о работе в I четверти 2027 финансового года, которая была закрыта 2 октября. Один из крупнейших в мире поставщиков HDD продемонстрировал значительный рост по всем ключевым показателям, что связано прежде всего с высоким спросом на накопители для дата-центров и облачных платформ.

Выручка за трёхмесячный период достигла $4,38 млрд, что на 55 % больше по сравнению с показателем за I квартал предыдущего финансового года ($2,82 млрд). Операционная прибыль взлетела на 158 % — с $792 млн до $2,05 млрд. Компания получила $1,78 млрд чистой прибыли, что эквивалентно $4,63 в пересчёте на одну ценную бумагу. Для сравнения, годом ранее показатель равнялся $1,15 млрд, или $3,07 на акцию. Таким образом, в годовом исчислении прибыль увеличилась примерно в полтора раза — на 54 %.

Отмечается, что львиную долю выручки Western Digital обеспечивают накопители для облачных платформ и ЦОД — примерно 88 %. На клиентские решения пришлось 7 % продаж в денежном выражении, на потребительские — 5 %. В течение I квартала 2027 финансового года компания отгрузила накопители суммарной вместимостью примерно 248 Эбайт, из которых 223 Эбайт составила ёмкость Nearline-устройств, а оставшиеся 25 Эбайт — всех прочих изделий. Годом ранее отгрузки в ёмкостном исчислении находились на отметке 204 Эбайт, включая 183 Эбайт на Nearline-накопителях.

Во II квартале текущего финансового года Western Digital рассчитывает получить от $5 млрд до $5,2 млрд выручки. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу, как ожидается, составит от $5,6 до $6.

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