Gartner: мировые затраты на дата-центры в 2026 году взлетят более чем на 70 %

Компания Gartner опубликовала свежий прогноз по глобальному IT-рынку на текущий и следующий годы. Отрасль демонстрирует быстрый рост, а ключевым драйвером остается ИИ, который стимулирует инвестиции в вычислительные инфраструктуры, облачные платформы и передовые программные экосистемы.

По оценкам, в 2026-м объём рынка достигнет $6,39 трлн, увеличившись на 14,5 % по отношению к предыдущему году. В эту сумму включены расходы на дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы, телекоммуникационные сервисы и решения IaaS.

Наибольший рост ожидается в области ЦОД — плюс 73,8 % в годовом исчислении с итоговым результатом около $879 млрд в 2026-м. Аналитики подчёркивают, что за последние 12 месяцев огромный спрос на оборудование со стороны операторов дата-центров привёл к более чем двукратному росту цен на память: это вызвало цепную реакцию в каналах поставок СХД, серверов, сетевого оборудования, ПК и прочих устройств. Как следствие, цены пошли вверх. Эксперты полагают, что наблюдающаяся тенденция сохранится до 2027 года, после чего стоимость оборудования начнёт стабилизироваться.

Самый существенный вклад в общий объём рынка вносят IT-сервисы с прогнозируемым результатом $1,56 трлн в 2026 году и ростом на 4,4 %. Программные продукты, по оценкам, обеспечат $1,46 трлн (плюс 15,2 % по отношению к 2025-му), телекоммуникационные сервисы — $1,35 трлн (плюс 4,1 %). Ещё $847 млрд придётся на электронные устройств (плюс 7,2 %), $292 млрд — на платформы IaaS (плюс 31,3 %).

В 2027 году объём глобального IT-рынка, по мнению экспертов Gartner, впервые в истории превысит отметку в $7 трлн, составив $7,35 трлн. Это будет соответствовать росту на 15 % по сравнению с предыдущим годом. В сегменте дата-центров затраты поднимутся на 55,5 % — до $1,37 трлн. Софт корпоративного класса принесёт $1,68 трлн, IT-сервисы — $1,63 трлн, телекоммуникационные сервисы — $1,39 трлн, электронные устройства — $916 млрд, решения IaaS — $367 млрд.

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