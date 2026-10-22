DeepSeek открыла исходный код DeepInfer — фреймворка для инференса своего ИИ

Китайская ИИ-лаборатория DeepSeek открыла исходный код DeepInfer — фреймворка для инференса, на базе которого работают собственные сервисы компании, сообщает SiliconANGLE. Ключевой задачей продукта разработчик называет обеспечение работы с большой пользовательской базой при сохранении приемлемой стоимости. Один кластер, по заявлению DeepSeek, обрабатывает 155 трлн токенов в сутки, а доход при использовании тарифов в периоды низкой нагрузки составляет $38 в час на один GPU.

На данный момент DeepInfer поддерживает только модель DeepSeek-V4.1-Flash — по умолчанию загружается версия 1017, вышедшая в минувшие выходные. Фреймворк совместим с GPU NVIDIA на архитектуре Blackwell (SM100) и ускорителями Huawei Ascend 950; поддержка архитектуры NVIDIA Hopper и более старых поколений не предусмотрена. В DeepInfer есть две функции, гарантирующие получение идентичных результатов при повторном запуске с одинаковыми исходными данными. Они работают только на ускорителях NVIDIA. Быстродействие DeepInfer DeepSeek проверяла только на ускорителях NVIDIA, поэтому приведённые результаты бенчмарков получены исключительно в ходе собственных испытаний компании.

В DeepInfer предусмотрены два способа ускорения работы модели. Спекулятивное декодирование с помощью системы DSpark предполагает генерацию сразу пяти токенов вспомогательной моделью; модуль оценки уверенности прогнозирует, какие из них будут приняты основной моделью. Вычислительные ресурсы для проверки затрачиваются только на наиболее вероятные варианты, благодаря чему количество проверяемых «черновых» токенов на каждом шаге сокращается на 30 %. В реальных рабочих нагрузках это обеспечивает прирост производительности на 4–7 %. Второй механизм почти вдвое сокращает объём вычислений при первичной обработке запроса: через слои декодера модели повторно пропускаются только последние 128 токенов, а не весь запрос целиком.

Код для управления KV-кэшем и балансировки нагрузки DeepSeek пока не опубликовала, пояснив, что эти компоненты тесно связаны с внутренней инфраструктурой компании. DeepInfer преимущественно ориентирован на разделение нагрузки между первичной обработкой запросов и генерацией ответов, но реализовывать этот механизм пользователям придётся самостоятельно. В качестве минимальной эффективной конфигурации указываются 128 GPU: по 64 для первичной обработки запросов и генерации ответов.

Фреймворк DeepInfer доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0. В комплект входит библиотека deepseek-recipe, которая преобразует запросы в последовательности токенов, используя ту же логику, что и официальный API DeepSeek. В этом же репозитории будет размещаться код для инференса и будущих моделей.

Поддержка платформы Ascend в DeepInfer появилась вслед за релизом от 30 сентября, в рамках которого DeepSeek при содействии Huawei обеспечила поддержку TileLang — китайского аналога NVIDIA CUDA. Во Внутренней Монголии ИИ-лаборатория намерена построить кампус ИИ ЦОД мощностью 1 ГВт и развернуть там не менее 160 000 ускорителей Huawei Ascend 950DT. Ранее стало известно, что DeepSeek занимается разработкой и собственного ИИ-ускорителя для инференса, чтобы снизить свою зависимость как от NVIDIA, так и от Huawei.

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