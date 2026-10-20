46 ядер RISC-V и 8 каналов DDR5: SpacemiT представила чипы Vital Stone V100

Китайская компания SpacemiT анонсировала серверные процессоры Vital Stone V100 с открытой архитектурой RISC-V. Изделия, как утверждается, подходят для решения самых разных задач — от построения СХД и периферийных серверов до обучения ИИ-моделей и инференса.

Конфигурация Vital Stone V100 включает в общей сложности 46 вычислительных ядер RISC-V. Это 6 ядер Xiangshan Kunming Lake V2R2 с максимальной тактовой частотой 2,1 ГГц и 40 ядер Iterative Spacetime X100 c частотой до 2,4 ГГц. В первом случае объём кеша L2 составляет 1 Мбайт, во втором — 2 Мбайт. Чипы могут использоваться в двухсокетных системах, что в сумме обеспечит 92 вычислительных ядра.

Реализованы восемь каналов оперативной памяти DDR5-4800 и 52 линии PCIe 5.0. Показатель TDP находится на уровне 120 Вт. Заявлена поддержка интерфейсов 1 × QSPI, 1 × LPC, 1 × eSPI, 3 × SPI Master, 1 × SPI Slave, 4 × I3C, 12 × I2C, 12 × SMBUS, 5 × UART. Упомянуты криптографические алгоритмы AES, SHA, RSA, SM2, SM3, SM4. Процессоры производятся по 12-нм технологии в корпусе FCBGA с размерами 58,5 × 75,4 мм.

Подчёркивается, что Vital Stone V100 — это первые изделия, полностью соответствующие серверной спецификации RISC-V, включая поддержку UEFI, ACPI, SMBIOS. Кроме того, заявлена полная совместимость с профилем RVA23, который стандартизирует набор инструкций ISA. Реализованы такие функции, как векторные операции, инструкции с плавающей запятой и атомарные инструкции, которые востребованы в сферах НРС и ИИ.

Новая аппаратная платформа поддерживает ОС openEuler, openKylin, Ubuntu, Debian и Fedora, программные стеки Tomcat, Redis, Apache, MySQL и PostgreSQL, а также виртуализацию и контейнеризацию KVM, QEMU, Docker.

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