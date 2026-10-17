Biomemory представила DNA Shield — коммерческий сервис хранения данных в ДНК

Французская Biomemory объявила о запуске DNA Shield — сервиса хранения и защиты данных. Компания открыла программу раннего доступа для организаций, которым требуется автономная и независимая защита критически важных цифровых активов. То есть информации, которая должна оставаться доступной и достоверной в течение лет и десятилетий вопреки угрозам, которые могут возникнуть сейчас или в будущем. DNA Shield является лишь первым из группы продуктов «молекулярных ИТ», которые намерена предложить компания.

Решение разработано таким образом, чтобы обеспечить возможность восстановления и проверки данных даже в условиях кибератак, организационных изменений, замены инфраструктуры и проверок со стороны органов власти. Клиент выбирает важную для него информацию и шифрует её. DNA Shield производит её кодирование в синтетическую ДНК, которая хранится автономно, офлайн, под строгим контролем. Для извлечения данных предусматривается процедура, которая запускается только в случае необходимости — механизмов регулярного или самостоятельного доступа клиентов к данным не предусмотрено.

Среди возможных сценариев отмечается, в частности, помощь организациям в поддержании работоспособности систем восстановления ключей шифрования, даже если ими стали заниматься другие люди или поставщики услуг — решение дополняет аппаратные модули безопасности (HSM), но не выступает их заменой. DNA Shield поможет в защите наиболее ценной интеллектуальной собственности, создав автономные и независимые копии важных формул, технологических процессов или параметров проектов, утрата которых для компании недопустима.

Ещё один вариант применения DNA Shield — создание записей, целостность которых должна соответствовать нормативным требованиям. Независимая копия, защищённая от несанкционированных изменений, выступит доказательством, что критически важные записи с момента их утверждения не подвергались изменениям. Кроме того, это сценарий долгосрочного хранения эталонных записей — он окажется полезным для организаций, которым необходимо обеспечить хранение данных на срок дольше, чем существуют создавшие эти данные системы или сами организации.

В марте Biomemory приобрела активы у бостонской Catalog Technologies — «пионера в области хранения и обработки данных на основе ДНК». Это, отметили в компании, помогло объединить взаимодополняющие технологии, интеллектуальную собственность и экспертные наработки. Услуги хранения данных в ДНК также предлагали AtlasBase и Mimulus.

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