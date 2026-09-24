ДНК вместо традиционной памяти: AtlasBase представила платформу для хранения и вычислений

AtlasBase анонсировала платформу для молекулярных вычислений на базе Thalia — нового запатентованного CMOS-чипа, позволяющего создавать синтетическую ДНК в петабайтном масштабе. Благодаря интеграции биокремниевых слоёв и электрохимического синтеза непосредственно в полупроводниковую архитектуру на основе CMOS Thalia содержит 5,6 млрд участков электрохимического синтеза, что в 700 раз больше, чем ранее доступные чипы для синтеза ДНК, преодолевая ключевой технический барьер на пути к молекулярным вычислениям в ИТ-масштабе.

Компания отметила, что на фоне развития ИИ значительно выросли объёмы генерации и хранения данных. Для следующего поколения корпоративных вычислений требуется новая среда для хранения и обработки информации, которая дополнит, а не заменит традиционную кремниевую технологию. AtlasBase решает эту задачу с помощью платформы для молекулярных вычислений, которая использует синтетическую ДНК как для хранения данных, так и для вычислений в оперативной памяти, обеспечивая специализированную обработку данных в той же молекулярной среде.

Программный кодек преобразует цифровые данные в цепочки аминокислот — A, C, T и G — строительные блоки ДНК. После завершения кодирования код отправляется на биокремниевую платформу AtlasBase. С помощью химического процесса, известного как полимеразная цепная реакция (ПЦР), создаются недорогие копии ДНК. ДНК обезвоживается и герметично упаковывается в капсулы из нержавеющей стали, которые хранятся на складе AtlasBase или у заказчика. При необходимости декодирования коммерческий секвенатор считывает ДНК и преобразует код A, C, T, G обратно в цифровой файл.

Построенный с использованием существующих технологий массового производства, Thalia может масштабироваться, позволяя сделать молекулярную инфраструктуру коммерчески масштабируемой для корпоративных ИТ-систем и проектов ЦОД уровня гиперскейлеров. Платформа обеспечивает эффективное архивирование огромных объёмов корпоративных данных в синтетическую ДНК для обеспечения сверхвысокой плотности и долговечности хранения. Также она может использоваться для вычислений на основе ДНК для решения специализированных задач оптимизации и поиска данных, которые «выигрывают от эффективной массово-параллельной обработки».

Сообщается, что архив объёмом в петабайты помещается в капсулу размером 7 × 18 мм. AtlasBase сообщила, что объём хранения данных начинается со 100 Тбайт на единицу занимаемой площади (соответствующей формату LTO) и позволяет масштабироваться до 5 Эбайт в тех же габаритах. Для сравнения, это соответствует ёмкости (с учетом сжатия) одного картриджа LTO-10. Дорожная карта LTO изначально предусматривала выпуск поколения LTO-14 с ёмкостью до 913 Тбайт (в сжатом виде), хотя Linear Tape Open (LTO) уже скорректировал свои планы в сторону уменьшения. ​​Тем не менее речь идет о ёмкости, превышающей показатели LTO на порядок при тех же габаритах системы, отметил ресурс Blocks & Files.

AtlasBase сообщила, что может создавать синтетические молекулярные данные в больших масштабах с помощью своего 3-слойного биокремниевого устройства, которое управляет биохимическими процессами с помощью CMOS-матрицы.

Билл Баггелаар (Bill Baggelaar), бывший технический директор Sony Pictures Entertainment, отметил, что AtlasBase не ограничивается архивированием: она превращает ДНК в молекулярную платформу, способную как хранить данные, так и выполнять на их основе вычисления совершенно по-новому.

AtlasBase предлагает программы раннего доступа к молекулярным вычислениям и хранению молекулярных данных для избранных партнёров и клиентов на своей платформе молекулярных вычислений. Первоначальные области применения включают цифровое сохранение данных, корпоративные архивы и решение сложных задач оптимизации в таких отраслях, как медиа, финансовые услуги, логистика, производство, научные исследования и разведка полезных ископаемых.

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