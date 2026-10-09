Международная пропускная способность интернета достигла 2259 Тбит/с

В 2026 году общемировая международная пропускная способность интернета увеличилась на 23 %, достигнув 2259 Тбит/с. Среднегодовой рост (CAGR) в последние четыре года составил тоже 23 %, сообщает TeleGeography.

Темпы роста стабилизировались в последние годы, но с 2022 года пропускная способность увеличилась более чем в два раза. Правда, темпы роста от региона к региону отличались. Так, лидером стала Африка, где средний ежегодный рост составил 35 %, в Океании он достиг 25 %. В целом мировой рост трафика соответствует росту пропускной способности. Средний и пиковый трафик в среднем росли на 24 % ежегодно.

Быстрому росту трафика способствует появление новых устройств с возможностью выхода в интернет, активное проникновение широкополосного доступа на развивающиеся рынки, рост скоростей широкополосного доступа и массовое внедрение приложений, требующих высокой пропускной способности каналов связи. При этом утверждается, что потребности пользователей в трафике будут увеличиваться, но не обязательно это всегда будет приводить к необходимости наращивать магистральную пропускную способность.

Наиболее обсуждаемым драйвером развития интернета в мире называется искусственный интеллект (ИИ), но пока его влияние на общемировой трафик ограничено. Согласно данным мартовского исследования Phenomenon компании AppLogic, объёмы трафика, связанные с ИИ, пока незначительны в сравнении с показателями для потокового видео и социальных сетей. При этом отмечается, что в 2025 году связанный с ИИ трафик вырос на 90 % в сетях фиксированной связи и на 80 % — в мобильных. При сохранении темпов ИИ сможет оказать значительное влияние на международные интернет-сети.

Одной из важных тенденций стало всё более активное использование приватных сетей. Крупнейшие провайдеры контента всё активнее используют собственные сети, которые растут быстрее классических интернет-магистралей, расширяя присутствие во всё новых регионах. Такие сети используют и другие компании, включая облачных и CDN-провайдеров и некоторых операторов ЦОД. В результате по таким сетям передаётся всё большая доля международного трафика.

Хотя очевидно, что повышение скорости доступа пользователей в интернет и появление новых приложений приведут к формированию новых значимых потоков трафика, неизвестно, какая доля новых данных потребует использования международных каналов связи. Ожидается, что в краткосрочной перспективе рост значимости прямых соединений с провайдерами контента и его кеширование будут способствовать «локализации», ограничивающей использование международных каналов.

В основе цен на транзит данных лежит стоимость их международной передачи. В случае ввода в эксплуатацию новых международных сетей расходы на строительство и эксплуатацию распределяются между всё большим количеством оптоволоконных пар и приходятся на большую «активную» пропускную способность, что позволяет снижать стоимость передачи каждого пакета.

Для большинства портов глобальных сетей сейчас требуется пропускная способность 100 Гбит/с, а в Европе и США заметно растёт спрос на порты 400 Гбит/с. При этом развитие новой международной инфраструктуры обеспечивает возможности для дальнейшей региональной локализации размещения контента и позволяет снижать зависимость от удалённых сетевых хабов. По мере роста развивающихся рынков они также смогут получать выгоду от эффекта масштаба развития сетей, хотя бы за счёт снижения стоимости передачи данных до интернет-хабов.

В конце сентября Meta✴ анонсировала кабель Petal, названный «первой трансокеанской системой с пропускной способностью 1 Пбит/с». Кабель через Атлантику протяжённостью порядка 7 тыс. км свяжет США и Францию, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Кроме того, компания стоит за одной крупнейших в мире кабельных систем 2Africa и готовит самую протяжённую в мире систему Waterworth.

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