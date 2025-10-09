Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/с

Глобальная пропускная способность международных интернет-соединений в 2025 году увеличилась на 23 %, сохранив устойчивый рост. Общая пропускная способность на сегодня составляет 1835 Тбит/с, что соответствует среднегодовому приросту (CAGR) в 24 % в течение пяти лет, сообщает TeleGeography.

Хотя в последние годы рост несколько замедлился, пропускная способность выросла более чем вдвое с 2021 года. Конечно, результаты отличаются от региона к региону. Лидером стала Африка с CAGR на уровне 38 % в 2021–2025 гг. Второе место занимает Ближний Восток с CAGR 27 % за тот же период.

Значительному росту интернет-трафика способствует совокупный эффект от внедрения многочисленных устройств с доступом в интернет, распространение широкополосной связи на развивающихся рынках, рост скорости ШПД и распространение приложений, требовательных к скорости соединения.

На то, как именно будет развиваться интернет в мире в ближайшие годы, будут влиять различные факторы. ИИ является самым «разрекламированным» драйвером спроса, но его влияние на глобальную пропускную способность не до конца известно. Внедрение ИИ будет сказываться не только в сетях крупных облачных компаний вроде Amazon (AWS), Google и Microsoft. Многие компании предлагают GPUaaS, чей трафик в конечном счёте будет проходить через сети многих операторов, а не только гиперскейлеров.

Примечательно, что крупные провайдеры контента создают и расширяют собственные магистральные сети, которые растут быстрее, чем публичные. Некоторые готовы предоставлять их и сторонним заказчикам. Трафик передаётся в обход публичного интернета, в результате доля информации, передаваемой по частным каналам, постоянно растёт за счёт подобных сетей. Гиперскейлеры уже контролируют большинство подводных кабелей мира.

Хотя нет сомнений в том, что расширение пропускной способности для конечных пользователей и новых приложений приведёт к созданию больших потоков трафика, нет данных о том, какая его часть потребует использования международных соединений. Крупные контент-провайдеры всё чаще размещают серверы на сетях интернет-провайдеров или используют распределённые сети доставки контента (CDN). Другими словами, популярный контент загружается из локальных узлов, а не из другого государства. В результате международный интернет-трафик будет расти медленнее, поскольку всё больше данных передаётся в пределах одной страны/региона.

Тем временем цены на IP-транзит продолжают снижаться благодаря масштабированию сетей, внедрению новых технологий и др. В результате спрос смещается с каналов 10 Гбит/с к 100 Гбит/с, а через два-три года она может вырасти до 400 Гбит/с для значительной части рынка телекоммуникаций. Внедрение новой международной инфраструктуры также создаёт возможность для региональной локализации контента с меньшей зависимостью от удалённых хабов. В частности, чем больше будут расти развивающиеся рынки, тем больше они смогут экономить за счёт масштаба, в том числе за счёт удешевления транспортировки данных от интернет-хабов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: