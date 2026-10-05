Рабочая станция Gigabyte AI TOP 100 B850 для ИИ-задач оснащается ускорителями NVIDIA и AMD

Компания Gigabyte анонсировала рабочую станцию AI TOP 100 B850 для локальной обработки ресурсоёмких ИИ-нагрузок с целью снижения зависимости от облачных сервисов. Новинка выполнена в башенном форм-факторе на аппаратной платформе AMD.

В основу системы положены материнская плата на наборе логики AMD B850 и процессор Ryzen 9 9950X (16C/32T, 4,3/5,7 ГГц). Реализовано жидкостное охлаждение. Объём оперативной памяти DDR5 равен 128 Гбайт. В оснащение входит SSD вместимостью 2 Тбайт с интерфейсом PCIe 4.0. Платформа также оснащена четырьмя портами SATA-3 для подключения накопителей.

Модель Gigabyte AI TOP 100 B850 доступна в двух модификациях — AT1A9N9-5100 и AT1A9A7-5101. В первом случае установлен ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5090 с 32 Гбайт памяти GDDR7: в такой конфигурации устройство подходит для локального запуска небольших LLM, генеративного ИИ и агентных рабочих процессов. Утверждается, что производительность при инференсе достигает 64,9 токена в секунду при работе с моделью, содержащей 32 млрд параметров.

Вторая версия несёт на борту две карты AMD Radeon AI PRO R9700 с 32 Гбайт памяти GDDR6 каждая: этот вариант предназначен для работы с более крупными моделями и приложениями, требовательными к размеру памяти. Например, возможны инференс при использовании LLM, насчитывающих до 235 млрд параметров, и тонкая настройка моделей со 110 млрд параметров.

Рабочая станция располагает слотами PCIe 5.0 x16 (×2), PCIe 4.0 x2, M.2 PCIe 5.0 (×2) и M.2 PCIe 4.0, двумя сетевыми портами 10GbE, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, звуковым кодеком High Definition Audio. На фронтальную панель выведены по два порта USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, а также разъём USB 3.2 Type-C. Сзади расположены два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, интерфейс HDMI, по четыре порта USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, три порта USB 3.1 Type-A, разъём USB Type-C и аудиогнёзда. За питание отвечает блок мощностью 1600 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum. Габариты составляют 230 × 551 × 447 мм, масса — 25 кг. Говорится о совместимости с Windows 11 Pro и Linux.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: