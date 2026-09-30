Cloud.ru разместит второй выпуск биржевых облигаций объёмом не менее 10 млрд рублей

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о предстоящем размещении второго выпуска биржевых облигаций объёмом не менее 10 млрд руб. с «плавающей» ставкой купона и сроком обращения 2,5 года. Ставка купона будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия не более 200 базисных пунктов. Сбор книги заявок ожидается 8 октября 2026 года. Первый выпуск биржевых облигаций объёмом до 10 млрд руб. компания анонсировала этим летом.

Cloud.ru отметила, что её надёжность, как эмитента, подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: АА+(RU) от «АКРА» со стабильным прогнозом и ruAA+ от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

По словам гендиректора Cloud.ru Михаила Лобоцкого, второе размещение биржевых облигаций, в этот раз с «плавающей» ставкой купона, позволит привлечь внимание новых инвесторов. Он сообщил, что полученные от размещения средства будут направлены на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры, расширение текущей продуктовой линейки и запуск новых бизнес-направлений. «Cloud.ru последовательно выстраивает бизнес-стратегию так, чтобы делать ИИ-инструменты доступнее и повышать проникновение технологии на массовом рынке», — подчеркнул глава компании.

Выручка Cloud.ru за I полугодие 2026 года составила 37,6 млрд руб. (рост год к году — 2 %). Показатель EBITDA составил 27,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 73 %. Чистая прибыль упала на 21 % по сравнению с показателем годом ранее до 6 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 16 %. Отношение чистого долга к EBITDA LTM составило 0,35х на 30 июня 2026 года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: