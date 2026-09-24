Yandex B2B Tech расширила экосистему сервисов для бизнеса

Компания Yandex B2B Tech в рамках конференции Yandex Scale 2026 представила ряд новых продуктов и сервисов для корпоративного сегмента. Среди ключевых анонсов — новое направление информационной безопасности, платформа для объединения работы с данными, автономные ИИ-агенты для разработки и расширенная версия корпоративного ИИ-ассистента.

ИБ-направление Yandex B2B Tech получило название Yandex Security. Компания сосредоточится не только на защите облачной инфраструктуры клиентов, но и будет развивать решения для гибридной, локальной и мультиоблачной безопасности. Также Yandex B2B Tech усилила свой продуктовый портфель новыми продуктами: среди них — инструменты для беспарольной авторизации и поиска избыточных прав доступа в системе.

Сервисы Yandex Security позволяют защищать инфраструктуру, размещённую у разных облачных провайдеров. Клиентам доступен мониторинг безопасности мультиоблачной архитектуры в едином интерфейсе. В нём автоматически собираются все данные о защите инфраструктуры: мониторинг доступов к системе, анализ рисков и ошибок в конфигурации и многое другое. Всё это позволяет устранить «слепые зоны» и видеть полную картину безопасности в едином интерфейсе независимо от того, в каком облаке размещены ресурсы.

Yandex B2B Tech также анонсировала DataLens Platform — платформу, которая объединяет все этапы работы с данными: от загрузки и хранения до визуализации и ИИ-аналитики. Решение позволяет работать с данными компании в одном месте, быстро находить их источники и получать инсайты с помощью ИИ-агента. Общедоступный релиз продукта запланирован на начало 2027 года. Сначала DataLens Platform будет доступна в Yandex Cloud. Позднее Yandex B2B Tech планирует выпустить версии продукта для размещения в собственной инфраструктуре компании и для гибридного сценария.

На платформе SourceCraft появилась возможность подключать и настраивать автономных ИИ-агентов — например, для разработки и проверки безопасности кода, или создавать агентов с собственными специализациями под ключ. Каждый агент работает под собственной учётной записью как самостоятельный участник команды, выполняет поручение и передаёт результат на проверку. Если ему не хватает данных или требуется согласование, он сам обращается к пользователю.

Наконец, ещё одно крупной новинкой стала «Алиса AI Про» для бизнеса — расширенная версия корпоративного ИИ-ассистента, предлагающая более 120 навыков для сотрудников разных профессий и более 20 плагинов для подключения к внешним приложениям.

«Алиса AI Про» способна решать сложные многосоставные задачи. Её можно использовать практически в любом отделе, от дизайна и маркетинга до бухгалтерии, HR и юридического департамента. Достаточно сформулировать поручение простым языком, и помощник выполнит его, используя те же приложения, которыми обычно пользуется сам сотрудник — например, CRM-системы или сервисы для работы с документами и бухучёта. Для решения задач «Алиса AI Про» сама создаёт себе команду специализированных ИИ-агентов. Пока они собирают информацию и работают с документами и корпоративными системами, ИИ-помощник координирует их работу, проверяет и объединяет результаты.

С запуском «Алисы AI Про» компании смогут выбирать между двумя версиями ассистента. «Алиса AI для бизнеса», которую «Яндекс» представил в начале сентября, пригодится тем, кому нужно готовое решение. «Алиса AI Про» — тем, у кого есть потребность развернуть продукт на собственной инфраструктуре и настроить его под конкретные задачи.

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