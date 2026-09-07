«Базис» приобрёл 70 % разработчика ИИ-платформы наблюдаемости Proto Observability

Российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения «Базис» (входит в ГК «РТК-ЦОД») объявил о завершении сделки по приобретению 70-% доли в компании «ПротоСервисез», создающей и развивающей решения для мониторинга и обеспечения стабильной работы цифровых сервисов в корпоративной среде. Сделка реализована путём внесения денежных средств в капитал фирмы, объём инвестиций не раскрывается.

Флагманским продуктом «ПротоСервисез» является включённая в реестр отечественного ПО Минцифры России платформа наблюдаемости Proto Observability, предназначенная для комплексного контроля бизнес-систем, приложений, пользовательского опыта и IT-инфраструктуры. В её основе используются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для обнаружения аномалий, анализа взаимосвязей и расследования инцидентов.

В рамках сделки планируется включение программного комплекса Proto Observability и наработок команды «ПротоСервисез» в ключевые продукты «Базиса», в том числе непосредственно в платформу Basis Dynamix. Ожидается, что интеграция решений позволит предоставить заказчикам функции предиктивной аналитики состояния IT-инфраструктуры и прогнозирования возможных инцидентов с использованием технологий искусственного интеллекта.

По разным оценкам общий объём отечественного рынка observability-платформ составляет от 3 до 15 млрд руб., а спрос растёт в среднем на 24 % ежегодно. «Базис» оценивает совокупную выручку от реализации технологий «ПротоСервисез» в составе своей экосистемы минимум в 1 млрд руб. в течение пяти лет.

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