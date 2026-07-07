«Базис» выпустил версию платформы Basis Digital Energy 1.7

«Базис» (входит в ГК РТК-ЦОД) объявил о выпуске обновления Basis Digital Energy — платформы для управления полным жизненным циклом кластеров на базе Kubernetes.

В выпуске Basis Digital Energy 1.7 были добавлены такие функции, как развёртывание кластеров из пользовательских шаблонов и расширение сценариев работы с гипервизором Basis vCore, а также появилась поддержка управления хранилищем артефактов из веб-интерфейса.

Решение обеспечивает пользователей инструментами для сборки, тестирования и развёртывания приложений в виде единого управляемого сервиса. В соответствии с подходом DevSecOps осуществляется контроль безопасности на всех этапах разработки и тестирования для выявления рисков на ранних этапах и снижения вероятности появления уязвимостей в готовых решениях.

Появившийся в новой версии Basis Digital Energy механизм шаблонов позволяет администратору сохранять готовую конфигурацию кластера, чтобы в дальнейшем оперативно разворачивать на её основе однотипные кластеры. Это не только сокращает долю ручных операций при построении инфраструктуры, но и снижает риск ошибок при повторном развёртывании, обеспечивая более быстрый и предсказуемый результат.

Особое внимание в релизе уделено обеспечению комфортной работы в закрытых контурах. В веб-интерфейсе Basis Digital Energy был добавлен раздел управления системным хранилищем артефактов iStore, благодаря чему администратор платформы сможет просматривать и редактировать списки образов и helm-чартов, а также отслеживать действия пользователей через журнал операций. Хранилище iStore обеспечивает возможность работы приложений и кластеров Kubernetes без доступа в интернет, гарантируя конфиденциальность при работе в изолированных средах.

Также на Basis Digital Energy с vCore, собственном гипервизоре «Базиса», входящем в единую экосистему продуктов компании, теперь можно как разворачивать саму платформу Basis Digital Energy, так и создавать управляемые кластеры. При создании кластера, а также при добавлении новых узлов и балансировщиков на физических серверах (Bare Metal) теперь можно задавать собственные имена узлов и балансировщиков нагрузки.

Также с выходом Basis Digital Energy 1.7 были расширены возможности по установке приложений. Через новый пользовательский каталог теперь можно устанавливать в кластер собственные приложения из кастомных helm-чартов, помимо набора сертифицированных инструментов. Также в каталог был добавлен APISIX — API-шлюз для маршрутизации, защиты и управления трафиком в кластере Kubernetes.

Кроме того, в новом релизе была увеличена гибкость и эффективность платформы под нагрузкой. Администратор теперь сможет выбирать, нужно ли устанавливать сервис мониторинга кластера, при этом фоновый процесс мониторинга состояния узлов и балансировщиков был оптимизирован. В дополнение был переработан механизм аудита для снижения нагрузки на базу данных, заменив хранение записей в ней на файловое хранение.

«По данным аналитиков iKS Consulting, следующие 5 лет сегмент российской контейнеризации будет расти примерно на 25 % год к году, и это одна из причин, почему мы вкладываем значительные ресурсы в развитие Basis Digital Energy. Другая, не менее важная причина — потребность заказчиков в решении для работы с контейнерами как части виртуальной инфраструктуры, включающей также серверные и VDI-решения. Именно поэтому мы развиваем наши продукты как единую экосистему», — сообщил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: