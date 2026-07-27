Российская ITSM-платформа SimpleOne дополнилась ИИ-ассистентом

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в группу компаний ITG) сообщил о релизе ITSM-системы версии 2.0.0.

Созданный отечественными программистами продукт относится к классу решений IT Service Management и предназначен для автоматизации процессов управления сервисными услугами в корпоративной среде. В составе SimpleOne ITSM представлены инструменты управления инцидентами, проблемами, изменениями и мониторинга нормативов SLA/SLM, каталог и порталы услуг, средства автоматизации сервисных процессов и интеграции с внешними системами. Также в активе российской разработки значатся централизованная база знаний и функциональные компоненты, обеспечивающие миграцию с Jira Service Management и ServiceNow без простоя и потери данных.

Ключевым изменением SimpleOne ITSM 2.0.0 является ассистент на базе искусственного интеллекта, который одинаково применим для любого сервисного подразделения — IT, HR, бухгалтерии, юридического отдела. Новый компонент доступен в интерфейсе портала самообслуживания и позволяет пользователям составлять запросы в свободной форме — система сама находит нужную услугу, статью базы знаний или известную ошибку и готовит предзаполненную форму обращения нужного типа. Для бизнеса это меняет экономику поддержки: типовые вопросы закрываются через самообслуживание, известные проблемы не порождают повторных инцидентов, а сложные обращения приходят к специалистам сразу с заполненными полями и полным контекстом. Как результат, нагрузка на первую линию сервисной поддержки снижается без роста штата.

В новый релиз SimpleOne ITSM также вошла база данных известных ошибок KEDB (Known Error Database). Дополнительно были расширены коммуникационные возможности для специалистов и инженерного персонала.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: