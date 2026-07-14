Состоялся релиз UserGate InfraTwin — отечественного решения для создания цифровой копии сетевой инфраструктуры

Компания «Юзергейт» объявила о выпуске на рынок нового продукта — платформы виртуального цифрового двойника сетевой инфраструктуры UserGate InfraTwin (uInfraTwin).

UserGate InfraTwin позволяет создавать виртуальную копию сетевого окружения, в которой можно безопасно изменять конфигурации и тестировать обновления до их широкого развёртывания в корпоративной среде. Решение поддерживает хранение пользовательских сценариев, интеграцию аппаратных платформ в виртуальное окружение и воспроизведение пользовательского трафика. Благодаря встроенной функциональности эмулятора и симулятора, поддерживается возможность моделирования вносимых в IT-инфраструктуру улучшений, доработок и изменений.

Программный комплекс uInfraTwin может использоваться для проведения непрерывного аудита аппаратной и программной составляющих инфраструктуры, контроля работы и эффективности взаимодействия различных систем. Кроме того, с его помощью IT-администраторы и службы информационной безопасности могут прогнозировать результаты внедрения новых систем и сервисов, искать и анализировать уязвимости, а также расследовать киберинциденты.

Состав uInfraTwin и его функциональность могут быть расширены за счёт добавления новых модулей и образов решений, используемых заказчиками. Их разработку «Юзергейт» будет осуществлять как по запросу, так и в рамках программы развития продукта. В дальнейшем компания намерена обеспечить возможность самостоятельной разработки образов силами сторонних вендоров, партнёров-интеграторов и заказчиков.

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