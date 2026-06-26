Представлен отечественный шлюз веб-безопасности корпоративного класса UserGate Secure Web Gateway

Компания «Юзергейт» объявила о выводе на рынок нового продукта UserGate Secure Web Gateway (uSWG). Программный комплекс выходит после бета-тестирования в версии 7.5.1 и ориентирован на промышленную эксплуатацию в корпоративных и ведомственных IT-инфраструктурах.

uSWG представляет собой специализированное решение для контроля доступа сотрудников к сетевым ресурсам. Шлюз проверяет HTTP(S)‑трафик, управляет доступом к сайтам, блокирует вредные, фишинговые и нежелательные веб-площадки. Продукт поддерживает прямой, обратный, явный и прозрачный прокси-режимы, каскадный прокси, работу со списками регуляторов и собственными списками заказчика. Идентификация и аутентификация пользователей осуществляется через IP/MAC/VLAN, агенты, а также интеграцию с AD/ALD Pro/LDAP/FreelPA и протоколы RADIUS, TACACS+, NTLM/Kerberos, SAML, HTTP Basic, MFA (TOTP/SMS/Email). Для крупных внедрений и распределённых сетей поддерживается отказоустойчивая архитектура Active-Passive (до 4 узлов) с VRRP, GARP, LACP и резервированием каналов.

UserGate Secure Web Gateway позволяет нейтрализовать риски информационной безопасности за счёт глубокой проверки шифрованного трафика и централизованных политик, а также обеспечивает доступ сотрудников в рамках архитектуры сетевого доверия, когда каждая пользовательская сессия проверяется надёжными механизмами защиты от цифровых угроз.

Шлюз веб-безопасности доступен для приобретения как в виртуальном исполнении, так и в составе аппаратных платформ UserGate D500, Е1000, Е3000 и F8000, внесённых в реестр Минпромторга России.

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