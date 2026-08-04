«Тантор Лабс» усилила позиции на рынке, приобретя СУБД «Персей» и её разработчиков

Разработчик решений для хранения данных «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявил о завершении сделки с группой компаний «МТ-Интеграция». В рамках сделки «Тантор Лабс» приобрела исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с отечественной СУБД «Персей». Команда разработки продукта в полном составе, насчитывающая 50 специалистов, присоединится к «Тантор Лабс» и продолжит развитие решения уже в составе компании.

Платформа «Персей» основана на PostgreSQL и предназначена для построения корпоративных информационных систем с повышенными требованиями к безопасности и надёжности. Продукт включает механизмы защиты на уровне ядра, сертифицирован ФСТЭК России по четвёртому уровню доверия и обладает развитыми средствами обеспечения высокой доступности, включая кластер «Атлант». Решения на базе СУБД «Персей» используются организациями промышленного, государственного и финансового секторов.

Ожидается, что сделка существенно усилит позиции «Тантор Лабс» на российском рынке систем управления базами данных. Объединение технологических компетенций и инженерных команд позволит ускорить разработку новых возможностей для корпоративных PostgreSQL-совместимых решений, прежде всего в области высокой доступности, отказоустойчивости, информационной безопасности и эксплуатации критически важных информационных систем.

Развитие СУБД «Персей» будет продолжено объединённой командой разработчиков в составе «Тантор Лабс». Основной целью станет создание ещё более надёжной и безопасной платформы для построения корпоративных хранилищ и высоконагруженных информационных систем Enterprise-уровня.

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