Microsoft продлила выпуск «горячих» обновлений для Windows Server 2022 до октября 2027 года

 
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Корпорация Microsoft приняла решение продлить выпуск так называемых «горячих» обновлений (Hotpatch) для Windows Server 2022 вплоть до октября 2027 года. Основная поддержка этой программной платформы заканчивается 13 октября 2026-го, тогда как расширенная будет осуществляться до 14 октября 2031 года.

Суть технологии Hotpatch заключается в доставке критических обновлений безопасности без необходимости перезагрузки системы. Такой подход предполагает внесение изменений в код запущенных процессов в оперативной памяти, что экономит время и обеспечивает непрерывную работу серверов. В результате, устраняются простои, хотя ориентировочно раз в квартал выпускается крупное накопительное обновление, которое все же требует перезагрузки устройства.

Как отмечает The Register, обычно выпуск «горячих обновлений» заканчивается с прекращением основной поддержки программного продукта. Но в случае Windows Server 2022 корпорация Microsoft продолжит доставлять Hotpatch-апдейты дополнительно в течение года.

Источник изображения: unsplash.com / Clint Patterson

Источник изображения: unsplash.com / Clint Patterson

Правда, распространение «горячих обновлений» будет осуществляться только для редакции Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition. Это специализированная версия ОС, оптимизированная для запуска в облачной инфраструктуре Microsoft Azure или на локальных узлах Azure Local (Azure Stack HCI). Данная версия платформы предлагает дополнительные облачные функции для повышения надёжности, безопасности и удобства администрирования. Пользователям других модификаций Windows Server 2022 обновления в режиме Hotpatch после 2026 года станут недоступны.

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