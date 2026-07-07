Microsoft продлила выпуск «горячих» обновлений для Windows Server 2022 до октября 2027 года

Корпорация Microsoft приняла решение продлить выпуск так называемых «горячих» обновлений (Hotpatch) для Windows Server 2022 вплоть до октября 2027 года. Основная поддержка этой программной платформы заканчивается 13 октября 2026-го, тогда как расширенная будет осуществляться до 14 октября 2031 года.

Суть технологии Hotpatch заключается в доставке критических обновлений безопасности без необходимости перезагрузки системы. Такой подход предполагает внесение изменений в код запущенных процессов в оперативной памяти, что экономит время и обеспечивает непрерывную работу серверов. В результате, устраняются простои, хотя ориентировочно раз в квартал выпускается крупное накопительное обновление, которое все же требует перезагрузки устройства.

Как отмечает The Register, обычно выпуск «горячих обновлений» заканчивается с прекращением основной поддержки программного продукта. Но в случае Windows Server 2022 корпорация Microsoft продолжит доставлять Hotpatch-апдейты дополнительно в течение года.

Правда, распространение «горячих обновлений» будет осуществляться только для редакции Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition. Это специализированная версия ОС, оптимизированная для запуска в облачной инфраструктуре Microsoft Azure или на локальных узлах Azure Local (Azure Stack HCI). Данная версия платформы предлагает дополнительные облачные функции для повышения надёжности, безопасности и удобства администрирования. Пользователям других модификаций Windows Server 2022 обновления в режиме Hotpatch после 2026 года станут недоступны.

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