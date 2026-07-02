ОС Astra Linux Server получила 9-летнюю расширенную поддержку

«Группа Астра» сообщила о внесении корректировок в жизненный цикл серверной операционной системы Astra Linux Server — теперь он составляет девять лет вместо пяти.

В настоящий момент жизненный цикл Astra Linux Server состоит из трех этапов. Первые три года — этап активного развития новой версии программной платформы, затем следуют три года стандартной поддержки, и, наконец, трёхлетний период сервиса LTS (Long-Term Support), доступного в рамках привилегированной технической поддержки. Такая модель позволяет реже проводить масштабные переходы между мажорными версиями ОС, оптимизируя таким образом трудозатраты, расходы на тестирование, разработку и переобучение IT-администраторов. Кроме того, переход на девятилетний жизненный цикл снижает для заказчиков совокупную стоимость владения инфраструктурой (TCO) и минимизирует риски, связанные с переходом на новую версию операционной системы в ограниченные сроки.

Astra Linux Server предназначена для построения корпоративной IT-инфраструктуры и адаптирована под создание высоконагруженных и отказоустойчивых систем с широким кругом решаемых задач. Платформа может использоваться в качестве файлового, почтового, веб- или прокси-сервера, котроллера домена, сервера СУБД, гипервизора, платформы контейнеризации, SDS-хранилища — всего более двух десятков сценариев, покрывающих базовые потребности заказчиков. ОС совместима с 3500+ программными и аппаратными решениями, сертифицированными по программе Ready for Astra.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: