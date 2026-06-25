Samsung представила 64-Тбайт TLC SSD серии PM1763 с интерфейсом PCIe 6.0

Компания Samsung, как и ожидалось, анонсировала SSD корпоративного класса PM1763, ориентированные на платформы НРС и ИИ-нагрузки. Утверждается, что по сравнению с накопителями предыдущего поколения новинки обеспечивают двукратный рост производительности.

Изделия серии PM1763 оснащены интерфейсом PCIe 6.0. В основу положены чипы флеш-памяти TLC NAND. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 28 400 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 21 000 Мбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 6,8 млн, при произвольной записи — до 950 тыс.

Накопители соответствуют спецификациям NVMe 2.1 и OCP 2.6. Реализована поддержка постквантовой криптографии (PQC), протокола SPDM 1.4 (Security Protocol and Data Model), криптографических стандартов и алгоритмов CNSA 2.0 (Commercial National Security Algorithm Suite), а также протокола безопасности TDISP (TEE Device Interface Security Protocol). Устройства оптимизированы для использования с СЖО.

В плане энергоэффективности накопители семейства PM1763 превосходят предшественников в 1,8 раза. Новинки будут предлагаться в различных вариантах исполнения, включая E1.S и E3.S, а также U.2 (но в этом случае доступен только интерфейс PCIe 5.0). Вместимость варьируется от 4 до 64 Тбайт. Организовать массовое производство изделий Samsung планирует к концу текущего года, а в продажу устройства поступят в начале 2027-го.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: