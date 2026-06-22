Одноплатный компьютер Orange Pi 6 получил 12-ядерный процессор и два порта 2.5GbE

В октябре 2025 года дебютировал одноплатный компьютер Orange Pi 6 Plus, предназначенный для построения различных устройств с ИИ-функциями. Теперь у этого изделия появился младший собрат в виде модели Orange Pi 6, которая подходит для создания промышленных контроллеров, интеллектуальных роботов, мини-серверов и пр.

Как и Plus-версия, новинка выполнена на процессоре CIX P1 (CD8180) с 12 вычислительными ядрами — это квартеты Arm Cortex-A720 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, Arm Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц и Arm Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Arm Immortalis-G720 MC10 и нейропроцессорный модуль с ИИ-быстродействием 28,8 TOPS. Суммарная производительность (CPU+NPU+GPU) на операциях ИИ достигает 45 TOPS.

Одноплатный компьютер имеет размеры 90 × 90 мм. Объём оперативной памяти LPDDR5 может составлять 8, 16 или 24 Гбайт (до 64 Гбайт у Orange Pi 6 Plus). Доступны два коннектора M.2 2280 M-Key для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe), слот для карты microSD и разъём M.2 E-Key для опционального адаптера Wi-Fi. Реализованы два сетевых порта 2.5GbE (против 5GbE у старшей модификации).

Новинка получила по два порта USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, по одному интерфейсу DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и eDP, аудиогнездо на 3,5 мм, два коннектора RJ45 для сетевых кабелей, два интерфейса MIPI-CSI (4 линии) и 40-контактную колодку GPIO (UART, I2C, SPI, PWM). Может быть подключён вентилятор охлаждения с ШИМ-управлением. Заявлена совместимость с ОС OpenHarmony, Debian, Ubuntu, Android, Windows, ROS2.

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