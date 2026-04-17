Одноплатный компьютер Orange Pi Zero 3W получил чип Allwinner A733 и до 16 Гбайт ОЗУ

Семейство одноплатных компьютеров Orange Pi пополнилось моделью Zero 3W, выполненной в форм-факторе Raspberry Pi Zero. Новинка построена на аппаратной платформе Allwinner, а в качестве ОС разработчики смогут использовать Orange Pi OS (Arch), Ubuntu, Debian и Android 15.

Изделие имеет размеры 65 × 32 мм и весит 14 г. Установлен чип Allwinner A733, объединяющий два ядра Arm Cortex-A76 с частотой 2 ГГц, шесть ядер Arm Cortex-A55 с частотой 1,79 ГГц и ядро реального времени RISC-V E902 с частотой до 200 МГц. В состав изделия входят GPU Imagination Technologies BXM-4-64 MC1 с поддержкой OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3 и OpenCL 3.0, а также VPU-блок с возможностью декодирования видео 8Kp24 H.265/VP9/AVS2 и кодирования 4Kp30 H.265/H.264. Встроенный нейропроцессорный узел (NPU) обеспечивает быстродействие до 3 TOPS.

В зависимости от модификации Orange Pi Zero 3W может нести на борту от 1 до 16 Гбайт LPDDR5-4800. Есть слот microSD, а опционально может быть добавлен флеш-модуль стандарта eMMC вместимостью 8–64 Гбайт или UFS 3.0 ёмкостью 32–128 Гбайт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 (чип Cdtech 20800D8-00 плюс коннектор IPEX для антенны).

Новинка располагает портами USB 3.1 OTG Type-C (DisplayPort 1.4 Alt. Mode) и USB 2.0 Type-C (служит для подачи питания), разъёмом Mini HDMI 2.0 с поддержкой 4Kp60, 40-контактной колодкой GPIO (UART, I2C, SPI, PWM), коннектором MIPI DSI (4 линии), двумя разъёмами MIPI CSI (4 линии), коннектором FPC (PCIe 3.0 x1) и 2-контактным разъёмом для вентилятора охлаждения. Цена начинается с $25 (в конфигурации с 1 Гбайт ОЗУ).

