«Однодолларовый» одноплатник BeagleConnect Zepto получил микроконтроллер Texas Instruments

Некоммерческая организация BeagleBoard.org Foundation, по сообщению CNX Software, готовит к выпуску «однодолларовый компьютер» BeagleConnect Zepto — вычислительный модуль на основе открытого аппаратного обеспечения. Новинка ориентирована на устройства интернета вещей (IoT), системы автоматизации и т. п., т. ч. полноценным микрокомпьютером её не назвать.
Изделие имеет размеры 33,7 × 25,4 мм. Его основой служит микроконтроллер Texas Instruments серии MSPM0, например, MSPM0L117 (стоит $0,51) с ядром Arm Cortex-M0+ (32 МГц), 16 Кбайт памяти SRAM и 128 Кбайт флеш-памяти. Возможны и другие варианты:
- MSPM0C1106 — 32 МГц, 32 Кбайт флеш-памяти, 8 Кбайт SRAM; $0,47;
- MSPM0L1116 — 32 МГц, 64 Кбайт флеш-памяти, 16 Кбайт SRAM; $0,47;
- MSPM0L1227 — 32 МГц, 128 Кбайт флеш-памяти, 32 Кбайт SRAM; $0,61;
- MSPM0L1228 — 32 МГц, 256 Кбайт флеш-памяти, 32 Кбайт SRAM; $0,73;
- MSPM0G1518 — 80 МГц, 256 Кбайт флеш-памяти, 128 Кбайт SRAM; $0,986;
- MSPM0G1519 — 80 МГц, 512 Кбайт флеш-памяти, 128 Кбайт SRAM; $1,166.
Реализована поддержка стандарта mikroBUS для подключения периферийных модулей. Говорится о совместимости с примерно 2 тыс. плат, включая некоторые решения Raspberry Pi HAT. В зависимости от модификации доступны до двух коннекторов Qwicc (I2C, UART, ADC, GPIO). Питание (5 В) может подаваться через опциональный порт USB Type-C или разъём Qwicc/JST. Предусмотрены кнопки Boot и Reset.
Организация BeagleBoard.org Foundation указывает на поддержку BeagleConnect Greybus for Zephyr, что позволяет управлять модулями mikroBUS через Linux без необходимости разработки дополнительного софта для микроконтроллера. Упомянута прошивка Micropython поверх Zephyr.
