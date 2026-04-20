«Однодолларовый» одноплатник BeagleConnect Zepto получил микроконтроллер Texas Instruments

Некоммерческая организация BeagleBoard.org Foundation, по сообщению CNX Software, готовит к выпуску «однодолларовый компьютер» BeagleConnect Zepto — вычислительный модуль на основе открытого аппаратного обеспечения. Новинка ориентирована на устройства интернета вещей (IoT), системы автоматизации и т. п., т. ч. полноценным микрокомпьютером её не назвать.

Изделие имеет размеры 33,7 × 25,4 мм. Его основой служит микроконтроллер Texas Instruments серии MSPM0, например, MSPM0L117 (стоит $0,51) с ядром Arm Cortex-M0+ (32 МГц), 16 Кбайт памяти SRAM и 128 Кбайт флеш-памяти. Возможны и другие варианты:

MSPM0C1106 — 32 МГц, 32 Кбайт флеш-памяти, 8 Кбайт SRAM; $0,47;

MSPM0L1116 — 32 МГц, 64 Кбайт флеш-памяти, 16 Кбайт SRAM; $0,47;

MSPM0L1227 — 32 МГц, 128 Кбайт флеш-памяти, 32 Кбайт SRAM; $0,61;

MSPM0L1228 — 32 МГц, 256 Кбайт флеш-памяти, 32 Кбайт SRAM; $0,73;

MSPM0G1518 — 80 МГц, 256 Кбайт флеш-памяти, 128 Кбайт SRAM; $0,986;

MSPM0G1519 — 80 МГц, 512 Кбайт флеш-памяти, 128 Кбайт SRAM; $1,166.

Реализована поддержка стандарта mikroBUS для подключения периферийных модулей. Говорится о совместимости с примерно 2 тыс. плат, включая некоторые решения Raspberry Pi HAT. В зависимости от модификации доступны до двух коннекторов Qwicc (I2C, UART, ADC, GPIO). Питание (5 В) может подаваться через опциональный порт USB Type-C или разъём Qwicc/JST. Предусмотрены кнопки Boot и Reset.

Организация BeagleBoard.org Foundation указывает на поддержку BeagleConnect Greybus for Zephyr, что позволяет управлять модулями mikroBUS через Linux без необходимости разработки дополнительного софта для микроконтроллера. Упомянута прошивка Micropython поверх Zephyr.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: