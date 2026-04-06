Advantech готовит MIO-5356 — один из первых одноплатных компьютеров на платформе Intel Wildcat Lake

Компания Advantech анонсировала индустриальный одноплатный компьютер MIO-5356 — одно из первых изделий данного класса на аппаратной платформе Intel Wildcat Lake. Устройство выполнено в 3,5″ форм-факторе с размерами 146 × 102 мм. Заявлена совместимость с Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 и Ubuntu Desktop 24.04 LTS.

Новинка в зависимости от модификации несёт на борту процессор Core 3 305, Core 5 320 или Core 7 350. Все эти чипы содержат шесть ядер (2Р+4LPE) с базовой тактовой частотой 1,5 ГГц. Максимальная частота достигает соответственно 4,4, 4,6 и 4,8 ГГц. Показатель TDP равен 15 Вт. В состав процессоров входит ускоритель Intel Graphics с частотой 2,3, 2,5 и 2,6 ГГц. Объём оперативной памяти DDR5-6400 может достигать 64 Гбайт.

Доступны два слота M.2 M-Key 2280 для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 х2, разъём M.2 B-Key 3052 (PCIe x1, USB 2.0, Nano SIM) для сотового модема 4G/5G и коннектор M.2 E-Key 2230 (PCIe x1, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. В оснащение входят сетевые адаптеры 2.5GbE (Intel i226 с опциональной поддержкой PoE) и 1GbE (Intel i210 GbE), звуковой кодек Realtek ALC888S и модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

Возможен вывод изображения одновременно на три дисплея через интерфейсы DP 1.4a или DP2.1 (на основе портов USB Type-C), HDMI 2.1 и LVDS. Одноплатный компьютер получил порты USB 4 Type-C (DisplayPort 2.1), USB 3.2 Type-C (DisplayPort 1.4, опционально USB PD на 100 Вт), USB 3.2 Type-A (×2), USB 2.0 Type-A (×2), два гнезда RJ45 для сетевых кабелей и два коннектора RS-232/422/485 (последовательные порты). Питание может подаваться через коннектор ATX или DC-разъём. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: