We will VROC you: Graid Technology продолжит активное развитие купленной у Intel технологии RAID

Компания Graid Technology раскрыла дальнейшие планы в отношении технологии VROC, которая была приобретена у Intel в октябре прошлого года. Активное развитие данной платформы продолжится под новым брендом — VROC by Graid Technology.

Напомним, VROC (Virtual RAID on CPU) даёт возможность формировать программно-аппаратные RAID-массивы на основе NVMe-накопителей в серверных системах без необходимости приобретать вспомогательные RAID-контроллеры. При этом, как утверждается, обеспечиваются рост производительности до 45 %, повышение энергоэффективности до 49 % и снижение стоимости компонентов до 69 % по сравнению с устаревшими RAID-адаптерами.

Graid Technology представила план развития VROC на ближайшие два года. В частности, будет реализована поддержка процессоров современных Intel Xeon, включая Diamond Rapids. Существующие пользователи Intel VROC, эксплуатирующие системы на базе Xeon 6, смогут перейти на решение VROC by Graid Technology без дополнительной платы. Ещё одним нововведением станет переход на лицензирование на основе UEFI для новых развёртываний, что исключает необходимость использования аппаратных ключей. Существующая схема лицензирования будет по-прежнему поддерживаться на платформах Xeon 6.

Компания Graid Technology также реализует возможность одновременного использования SupremeRAID и VROC: это позволит запускать в рамках одной системы на основе Intel Xeon массивы RAID на базе CPU и GPU. В такой конфигурации VROC может использоваться для загрузки и задач операционной системы, а SupremeRAID — для критически важных с точки зрения производительности приложений. Кроме того, Graid заручилась поддержкой Lenovo и Supermicro, которые помогут в развитии возможностей VROC в серверах и рабочих станциях.

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