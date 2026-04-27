HighPoint представила HBA- и RAID-адаптеры PCIe 5.0

Компания HighPoint Technologies анонсировала адаптеры серий Rocket 7600A и Rocket 1600 для серверов и платформ хранения данных. Изделия первого из этих семейств ориентированы на резервирование загрузочных дисков в средах Hyper-V и Proxmox путём формирования массива NVMe RAID1, что обеспечивает бесперебойную работу хоста в случае отказа одного из накопителей. В свою очередь, решения Rocket 1600 предназначены для программно-определяемых систем хранения (SDS) на базе S2D, ZFS и Ceph.

В серию Rocket 7600A вошли, в частности, модели Rocket 7628A / Rocket 7628U и Rocket 7624A с интерфейсом PCIe 5.0 x16. Возможно формирование массивов RAID 0/1/10. Говорится о совместимости с Windows и Linux, а также с аппаратными платформами на архитектурах x86 и Arm.

Решения Rocket 7628A / Rocket 7628U оснащены четырьмя коннекторами MCIO 8i (8 линий на порт) с возможностью прямого подключения до восьми накопителей (до 32 устройств через бэкплейн). Могут применяться SSD форматов U.2, U.3 и E3.S. При этом модификация Rocket 7628U соответствует требованиям TAA. Реализована поддержка SafeStorage OPAL SED и безопасной аппаратной загрузки. Изделия выполнены в виде низкопрофильных карт расширения MD2.

Модель Rocket 7624A получила два коннектора MCIO 8i (SFF-1016; по 8 линий), что допускает прямое подключение четырёх устройств (до 16 накопителей через бэкплейн). Задействован коммутационный чип Broadcom PEX89048, а заявленная пропускная способность достигает 32 Гбайт/с в конфигурации с четырьмя NVMe SSD. Адаптер получил низкопрофильное исполнение и крупный радиатор охлаждения, который накрывает практически всю плату. Заявлена совместимость с накопителями U.2, U.3, E3.S и E1.S. Карта рассчитана прежде всего на рабочие станции и периферийные серверы.

Кроме того, дебютировало гибридное изделие Rocket 7638D с интерфейсом PCIe 5.0 x16. Используется всё тот же чип Broadcom на 48 линий PCIe 5.0, обеспечивающий в общей сложности 32 нисходящих линии. Карта содержит один внешний порт CDFP-CopprLink (16 линий) и два внутренних порта MCIO 8i (по 8 линий). Это устройство позволяет сформировать прямой канал связи между GPU и хранилищем NVMe. Новинка ориентирована на приложения ИИ, машинного обучения, НРС и пр.

В серии Rocket 1600 представлены решения Rocket 1628A и Rocket 1624A с интерфейсом PCIe 5.0 x16. Они располагают соответственно четырьмя и двумя коннекторами MCIO 8i (SFF-1016; по 8 линий) с возможностью прямого подключения восьми и четырёх накопителей (до 32 и 16 устройств через бэкплейн). Могут применяться SSD типоразмера U.2, U.3, E3.S и E1.S. В обоих адаптерах задействован чип Broadcom PEX89048, а пропускная способность достигает 60 Гбайт/с у старшей модели и 32 Гбайт/с у младшей. Заявлена совместимость с архитектурами x86 и Arm, а также с ОС Windows и Linux. Все представленные карты имеют однослотовое исполнение.

