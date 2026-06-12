В Якутии развернули новую сеть 2G

Nota Group, российский оператор связи полного цикла (MVNO, фиксированная и спутниковая связь) и производитель оборудования для промышленного сектора B2B, сообщил о завершении периода опытной эксплуатации коммерческой сети 2G, построенной для проекта «Бургуат» в Республике Саха (Якутия).

Заказчиком проекта выступил геологический холдинг «Росгеология». Сеть развёрнута в условиях Крайнего Севера на удалённой производственной площадке золотодобычи, расположенной примерно в 170 км от посёлка Усть-Куйга. Компания Nota Group обеспечила полный связной контур объекта: организовала собственный спутниковый канал и построила на его базе коммерческую сотовую сеть 2G, обеспечив покрытие площадок производства работ мобильной связью.

Сеть предоставляет сотрудникам и подрядчикам «Росгеологии» базовые телекоммуникационные сервисы: голосовую связь, SMS и доступ к передаче данных. Кроме того, инфраструктура используется для выполнения требований недропользователя по комплексному мониторингу техники на участке золотодобычи в зоне охвата мобильной сети.

В числе прочего на базе сети развёрнута система мониторинга транспорта «Автограф», применяемая для контроля бульдозеров, экскаваторов, грузовиков, погрузчиков и другой техники. Также на площадке установлена система видеонаблюдения и аналитики на восемь видеопотоков.

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