Сбербанк представил универсальный оптический вычислитель для ИИ-задач

Сбербанк представил универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач ИИ. В его основе лежит фотонная интегральная схема, разработанная специалистами компании, пишет ТАСС. По словам компании, данная разработка является первой в России и одной из первых в мире.

Как сообщили в «Сбере», в задачах ИИ устройства фотоники обеспечивают принципиально новый уровень скорости и энергоэффективности. «Уже первый прототип способен выполнять более 1 млрд операций матричного умножения в секунду, и мы видим путь к увеличению частоты оптических операций до 10 ГГц и более. Само умножение в оптике происходит за доли наносекунды; при этом энергопотребление оптического ядра более чем на 30 % ниже электронных аналогов», — отметили в компании.

Также сообщается, что чип выполняет самую энергозатратную часть вычислений в ИИ — умножение матриц, на которое приходится основная нагрузка при обучении и работе LLM. В компании отметили, что переход на фотонику — один из реальных способов справиться с ростом энергопотребления ЦОД и выстроить более эффективную и масштабируемую вычислительную инфраструктуру. К тому же для страны преимущество использования оптических чипов заключается в том, что их производство локализуется проще, чем электронных.

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