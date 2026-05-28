Cisco добавит поддержку SONiC в коммутаторы N9000 для ЦОД

Cisco, которая уже продолжительное время выпускает оборудование с поддержкой SONiC, сообщила, что вскоре добавит её в свои флагманские платформы N9000. Как отметил ресурс The Register, SONiC широко используется гиперскейлерами, которым необходимы настраиваемые стеки. Они закупают сетевое оборудование с поддержкой SONiC у Cisco, Juniper, Arista и др. Вместе с тем, у многих организаций есть веские причины не работать в облаке или других общих средах. Поэтому становится актуальной поддержка SONiC обычным оборудованием ЦОД.

«Серия N9000 расширяется путём включения в себя основы для SONiC, построенной на базе Cisco Cloud Scale и Silicon One, а также платформ на базе ASIC NVIDIA Spectrum-X для сетей ИИ», — сообщила Cisco, добавив, что эти платформы предоставляют клиентам согласованный аппаратный уровень для широкого спектра топологий leaf-spine и AI/ML. «Наша модель открытого выбора распространит эту гибкость на N9000, предоставляя клиентам в будущем возможность запускать SONiC для кластеров ИИ или не-ИИ, сохраняя при этом существующие ACI или NX-OS на том же проверенном оборудовании, обеспечивая защиту инвестиций и упрощая управление жизненным циклом», — отметила Cisco.

По словам компании, поддержка SONiC включает в себя «укрепление стека и его поддержку с помощью Центра технической поддержки Cisco (TAC), а интеграция с Nexus Dashboard предоставляет привычные инструменты для автоматического запуска и мониторинга состояния». Сама Cisco является одним из ведущих участников проекта SONiC. Будучи членом SONiC Premier, она представлена как в Совете управляющих, так и в Техническом руководящем комитете (TSC), «что гарантирует соответствие open source стека строгим требованиям высокопроизводительных сред».

Компания сообщила, что взяла на себя две ключевые роли в проекте SONiC: внесение вклада в основную ветку (главный репозиторий проекта с открытым исходным кодом) и коммерциализация продукта для клиентов, гарантируя, что они получат последние обновления вместе с разработанным Cisco программируемым ASIC на стандартной среде SONiC, оптимизированной для микросхем Cisco.

