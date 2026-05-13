Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России

Российский провайдер облачной защиты от киберугроз Curator вошёл в число крупнейших по выручке ИБ-компаний страны, заняв 31-е место в рейтинге, составленном изданием SecPost. В рейтинге приняли участие более 130 игроков отрасли — разработчики ПО, провайдеры ИБ-сервисов и системные интеграторы.

Как показывает статистика участников рейтинга, рынок кибербезопасности в России продолжает расти примерно на 12% в год, однако темпы оказались ниже ожиданий предыдущих лет. Интересная тенденция: компании за пределами топ-10 в среднем растут быстрее лидеров, что свидетельствует об усилении конкуренции в среднем эшелоне рынка.

Curator специализируется на облачной защите от DDoS-атак, фильтрации вредоносного бот-трафика и мониторинге BGP-маршрутизации. По собственным данным компании, только в первом квартале 2026 года было зафиксировано четыре атаки мощностью свыше 1 Тбит/с — год назад подобных инцидентов не было вовсе.

