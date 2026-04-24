Curator: количество DDoS-атак интенсивностью более 1 Тбит/с выросло в разы

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, фиксирует увеличение интенсивности, сложности и географического охвата кибервторжений. Наиболее часто злоумышленники атакуют финтех-организации, а также предприятия в сферах IT и телекоммуникаций.

Отмечается, что самая интенсивная DDoS-атака в I квартале 2026 года была направлена на организацию, чья деятельность связана с онлайн-ставками. В пике она достигала более 2 Тбит/с и около 1 Bpps. При этом фаза высокой интенсивности продолжалась более 40 минут, что нетипично долго для настолько масштабных атак. За это время наблюдались 11 всплесков, причём атакующие пытались адаптировать тактику в режиме реального времени и поддерживать длительное давление на инфраструктуру. В целом, в январе–марте были зафиксированы четыре DDoS-атаки интенсивностью свыше 1 Тбит/с. Для сравнения, в течение аналогичного периода в 2025-м столь мощных нападений не наблюдалось.

Авторы исследования также указывают на повышение сложности структуры атак: доля мультивекторных инцидентов выросла с 8,0 % до 10,7 %, а доля нападений, одновременно задействующих сетевой уровень и уровень приложений, увеличилась с 3,6 % до 6,2 %.

Наибольшее количество DDoS-атак в I квартале 2026 года было направлено на сегменты «Финтех» (44,2 %), «ИТ и Телеком» (19,3 %) и «Онлайн-ставки» (10,0 %): суммарно на эти три сектора пришлось почти три четверти всех зафиксированных киберкампаний. Далее идут «Медиа» (8,8 %), «Электронная коммерция» (6,6 %), «Образовательные технологии» (5,9 %) и «Игры» (1,4 %). В число микросегментов, которые чаще всего подвергались атакам, вошли «Банки» (22,8 %), «Платежные системы» (15,9 %), «Онлайн-букмекеры» (10,0 %), «Хостинговые платформы» (6,8 %) и «Системные интеграторы» (6,4 %).

Особо выделяется стремительный рост крупнейшего DDoS-ботнета, который был обнаружен в марте 2025 года: за год количество входящих в его состав зараженных устройств подскочило с 1,33 млн до 13,5 млн. При этом изменилась география ботнета. Если год назад в нём преобладали устройства из Бразилии (51,1 %), то сейчас первое место занимают США (16,0 %). За ними следуют Бразилия (13,6 %), Индия (6,5 %), Великобритания (4,8 %) и Турция (3,2 %). Таким образом, операторы ботнета не только активно расширяют его за счёт новых заражённых устройств, но и диверсифицируют географию, из-за чего геоблокировки становятся неэффективными.

Самая продолжительная бот-атака в I квартале 2026 года длилась более двух недель: за это время были сгенерированы свыше 178 млн вредоносных запросов на ресурсы компании-жертвы, которая ведёт деятельность в области электронной коммерции.

«К сожалению, терабитные атаки на наших глазах становятся обычной практикой — только в I квартале этого года на своей инфраструктуре мы зафиксировали несколько таких случаев. Картина такова: крупный ботнет за год увеличился на порядок, атаки стали продолжительнее и сложнее. В таких условиях вопрос уже не в том, случится ли инцидент, а в том, как быстро бизнес сможет его пережить без остановки операций. Киберустойчивость — это не альтернатива защите, это её логичное продолжение, и мы видим, что способность работать даже в момент атаки становится для бизнеса не опцией, а условием выживания», — отметил Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

