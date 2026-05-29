Curator нейтрализовал несколько атак на маркетплейс цифровых товаров YooMarket

На фоне продолжающегося роста интенсивности DDoS-атак и усиливающейся миграции российских интернет-сервисов с зарубежных инфраструктурных решений маркетплейс цифровых товаров YooMarket сообщил об успешной нейтрализации терабитной атаки после перехода с инфраструктуры Cloudflare на защиту отечественного провайдера Curator. Этот кейс стал показательным для отечественного ИБ-рынка, когда тема устойчивости онлайн-платформ вновь оказалась в центре внимания на фоне серии крупных сбоев и роста активности ботнетов.

YooMarket, специализирующийся на продаже игровых предметов, ключей активации и программного обеспечения, перешёл на облачную защиту Curator в 2025 году. Причиной стали проблемы с доступностью платформы для части пользователей, возникавшие при использовании зарубежной инфраструктуры в условиях меняющейся сетевой среды и ограничений.

Как сообщили в компании, миграция была проведена без изменений архитектуры и без влияния на работу платформы. Уже спустя несколько месяцев новая инфраструктура столкнулась с серьёзной проверкой: зимой 2026 года YooMarket подвергся новой атаке.

По данным Curator, злоумышленники использовали комбинированный сценарий атаки мощностью свыше 1 Тбит/с. Одновременно применялись UDP и TCP flood на сетевом уровне, а также HTTP flood на уровне приложений с интенсивностью более 500 тыс. запросов в секунду. Ботнет был распределён преимущественно по странам Латинской Америки, около 40% IP-адресов пришлось на Бразилию.

Сетевая часть атаки была нейтрализована практически мгновенно, прикладная — в течение нескольких минут. В течение всего инцидента маркетплейс продолжал работать в штатном режиме.

Всего с начала сотрудничества с Curator инфраструктура YooMarket пережила семь крупных DDoS-атак.

По данным Curator, только за первый квартал текущего года специалисты компании зафиксировали уже четыре атаки мощностью свыше 1 Тбит/с, тогда как годом ранее подобных инцидентов за аналогичный период не наблюдалось вовсе. На фоне роста масштабов атак и усложнения ботнетов устойчивость инфраструктуры становится для e-commerce и цифровых платформ уже не конкурентным преимуществом, а базовым условием непрерывности бизнеса.

Реклама | ООО «Эйч-Эль-Эль» ИНН 7704773923 erid: F7NfYUJCUneVcwdWvM4V

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: