Tesla развернула ИИ-кластер Cortex 2 на территории Gigafactory в Техасе

Tesla ввела в эксплуатацию кластер Cortex 2 для обучения ИИ, расположенный на территории кампуса Gigafactory Texas. Это знаменует новый шаг на пути компании к расширению собственных вычислительных мощностей для создания систем автономного вождения, робототехники и других задач в сфере ИИ, сообщает Converge Digest.

В презентации для акционеров, посвящённой итогам I квартала 2026 года, компания указала, что кластер Cortex 2 находится на стадии «раннего масштабирования». Установленная годовая производительность составляет эквивалент более 130 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA H100. Кроме того, имеется ещё и кластер Cortex 1, эквивалентный 100 тыс. H100.

По данным Tesla, Cortex 2 уже выполняет задачи обучения моделей. Кроме того, компания разрабатывает и архитектуру Dojo 3 для суперкомпьютеров нового поколения, чтобы снизить затраты на обучение в будущем. Развитие ИИ-инфраструктуры Tesla напрямую связывается с с масштабированием планов по созданию роботизированных такси и Optimus. В материалах отчёта также упоминается, что расширение вычислительных мощностей осуществляется в рамках более масштабного плана развития в сфере аккумуляторных технологий, материалов и сервисов мобильности.

Кроме того, в отчёте указано на запуск в апреле системы FSD (Supervised) версии 14.3, улучшении «обучения с подкреплением» и обработки в системах машинного зрения, задержка инференса сокращена на 20 %. Кроме того, т.н. Digital Optimus обозначен как следующий этап развития ИИ-платформы Tesla.

Также раскрыты планы компании в полупроводниковой отрасли. Было заявлено, что Tesla расширяет сферу производства и намерена заняться выпуском полупроводников, начиная с мощностей Research Fab на территории Gigafactory в Техасе. Сообщалось, что в апреле компания окончательно завершила разработку чипа нового поколения AI5.

Также объявлено, что партнёрство со SpaceX направлено на создание «крупнейшего в истории» завода по выпуску чипов, с вертикальной интеграцией, включающей логические микросхемы, память и передовые технологии упаковки. Утверждение о масштабе, конечно, является словами самой Tesla, но оно косвенно свидетельствует о том, насколько агрессивно компания сейчас связывает ИИ-вычисления, разработку чипов и производственную стратегию.

