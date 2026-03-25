ZutaCore представила водоблок для NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition

Разработчик систем прямого безводного двухфазного жидкостного охлаждения ZutaCore анонсировал водоблок OmniTherm для ускорителя NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Новинка позволяет повысить плотность монтажа ИИ-карт в составе серверов, ориентированных на корпоративные и облачные среды.

Решение OmniTherm обеспечивает возможность применения двухфазного охлаждения. При этом используется герметичная конструкция с диэлектрической жидкостью. Теплоноситель при контакте с чипом закипает и превращается в пар, который конденсируется в отдельном контуре. Блок OmniTherm позволяет реализовать однослотовую систему охлаждения, благодаря чему достигается экономия пространства внутри сервера.

Переход на СЖО также помогает повысить энергетическую эффективность оборудования, снизить уровень шума и вибрации (благодаря отсутствию вентиляторов). ZutaCore отмечает, что OmniTherm отводит тепло не только от кристалла GPU, но и от других расположенных рядом дорогостоящих компонентов, включая чипы памяти НВМ. Снижение тепловой нагрузки на эти элементы может повысить долговременную стабильность и минимизировать вероятность сбоев.

Кроме того, ZutaCore представила облачную платформу HyperCool Cloud, предназначенную для управления системами жидкостного охлаждения в комплексных средах. Эта платформа практически в режиме реального времени предоставляет информацию о работе различного оборудования, включая блоки распределения охлаждающей жидкости (CDU).

