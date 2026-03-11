Спрос на сетевые решения для ИИ обеспечил HPE один из самых прибыльных кварталов

Компания HPE объявила финансовые результаты за I квартал 2026 финансового года, закончившийся 31 января 2026 года. Показатели в основном превзошли ожидания аналитиков благодаря растущему спросу на сетевые решения для ИИ, отметил ресурс Datacenterknowledge.com.

Выручка компании выросла год к году на 18 % — до $9,30 млрд, что немного ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $9,33 млрд (по данным Reuters). Скорректированная прибыль (non-GAAP) на разводнённую акцию в размере $0,65 превысила прогноз Уолл-стрит в $0,59. Чистая прибыль (GAAP) составила $423 млн и $0,31 на разводнённую акцию, что ниже показателей годом ранее — $598 млн и $0,44, но выше собственного прогноза компании.

Антонио Нери (Antonio Neri), президент и генеральный директор HPE, заявил, что это был один из самых прибыльных кварталов за всю историю компании. «Высокий спрос, разумное управление затратами и более быстрая, чем планировалось, синергия Juniper и Catalyst способствовали нашим результатам», — сообщила финансовый директор Мари Майерс (Marie Myers).

Выручка нового сегмента HPE «Облачные технологии и ИИ», объединяющего бизнес HPE в области серверов, хранения данных и финансовых услуг, составила $6,3 млрд, что на 2,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом маржа операционной прибыли составила 10,2 % против 8,4 % годом ранее. В том числе выручка от продаж серверов составила $4,2 млрд (снижение год к году на 2,7 %), продажи СХД — $1,1 млрд (рост на 0,6 %), выручка от финансовых услуг — $0,9 млрд (рост на 0,3 %).

Выручка сегмента «Сетевое оборудование», который включает бывший сегмент «Интеллектуальная периферия» и Juniper Networks, составила $2,7 млрд, что на 151,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе выручка от кампусных и филиальных сетей (Campus & Branch) достигла $1,2 млрд (рост на 42 % год к году). Продажи сетевого оборудования для ЦОД принесли $444 млн (рост на 382,6 %) благодаря увеличению спроса на высокопроизводительные сети, используемые в ИИ-кластерах.

Продукты безопасности принесли $255 млн выручки, что на 114 % больше год к году, а направление маршрутизации — $780 млн по сравнению с $1 млн в аналогичном периоде прошлого года, что отражает добавление портфеля маршрутизации Juniper. Операционная маржа сегмента составила 23,7 %, что ниже, чем в прошлом году (29,7 %), в основном из-за затрат на интеграцию и изменений в ассортименте продукции.

Выручка от корпоративных инвестиций и прочих услуг составила $261 млн, что на 2,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом маржа операционной прибыли составила −4,6 % по сравнению с −3,0 % годом ранее. В этот сегмент входят консультационные и профессиональные услуги, а также результаты деятельности лаборатории Hewlett Packard. В него также в 2026 финансовом году были включены телекоммуникационный бизнес и Instant On.

HPE сообщила, что её портфель заказов на ИИ-решения превысил $5 млрд, при этом на корпоративных и государственных клиентов приходится 64 % от общего объёма заказов.

В текущем финансовом квартале компания ожидает, что квартальная выручка составит от $9,6 до $10,0 млрд, что выше средней оценки аналитиков, опрошенных LSEG, в $9,58 млрд.

HPE повысила свой прогноз по скорректированной прибыли на акцию (non-GAAP) на 2026 финансовый год до $2,30–$2,50 по сравнению с предыдущим прогнозом в $2,25–$2,45. Также компания повысила прогноз по годовому росту выручки в сегменте сетевого оборудования до 68–73 %.

Акции компании выросли примерно на 1,3 % на дополнительных торгах после публикации финансовых результатов. Вместе с тем с начала года акции HPE упали примерно на 9 %, в то время как у конкурента, компании Dell, был зафиксирован рост на 16,4 %.

