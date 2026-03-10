KKR задумала продать производителя СЖО CoolIT почти в 10 раз дороже, чем покупала

Американский инвестиционный гигант KKR рассчитывает хорошо заработать на продаже одной из именитых IT-компаний, работающей на рынке систем охлаждения с 2001 года. Бум ИИ привёл к тому, что оценочная стоимость компании CoolIT Systems выросла в несколько раз, сообщает The Financial Times.

По данным знакомых с ситуацией источников, KKR и её консультанты работают над продажей компании за $3 млрд. CoolIT, переориентировавшаяся с выпуска систем охлаждения для игровых ПК на СЖО для дата-центров, в 2023 году, на момент покупки KKR контрольного пакета, стоила всего $270 млн. Миноритарной долей владеет суверенный государственный инвестор Mubadala из ОАЭ.

По информации источников, пока обсуждение продажи CoolIT находится на ранней стадии и гарантии того, что сделка вообще состоится, отсутствуют. Тем не менее, несколько компаний уже выбраны в качестве потенциальных «стратегических» покупателей. По данным Datacenter Dynamics, ранее CoolIT привлекла около $10 млн в ходе четырёх раундов финансирования. В числе предыдущих инвесторов: Business Development Bank of Canada, nVent, Kline Hill Partners, Vistara Capital Partners, Inovia Partners, AVAC Group и Chart Venture Partners.

Масштабная эволюция инфраструктуры ЦОД и развитие ИИ-технологий стали импульсом к росту сделок, напрямую не связанных с компаниями технологического сектора. В частности, речь идёт об энергетике и промышленных сделках с участием поставщиков для ИИ-инфраструктуры. Как свидетельствуют данные НКО American Edge Project, в США уже строятся или планируются к строительству около 3 тыс. дата-центров, не считая 4 тыс. уже действующих площадок. Это неизбежно увеличивает потенциальный спрос на оборудование и сервисы CoolIT. Тем не менее, инвесторы начинают ставить под сомнение окупаемость многих инвестиций крупных компаний в новые дата-центры.

В 2025 году производственная компания Eaton заплатила $9,5 млрд за связанный с теплообменными решениями бизнес Boyd Corporation. Предполагается, что это позволит расширить портфолио решений для ЦОД. Купленный бизнес, вероятно, уже в 2026 году принесёт около $1,7 млрд выручки, причём большая её часть приходится на СЖО-решения. Конкурент Vertiv также купил компанию PurgeRite сходного профиля в том же году, заплатив около $1 млрд.

На днях частные инвестиционные компании Global Infrastructure Partners (GIP, принадлежит BlackRock) и EQT заключили сделку на $33 млрд, организовав покупку энергокомпании AES Corporation. В своё распоряжение они получили бизнес, генерирующий возобновляемую энергию в огромных объёмах для дата-центров.

В последние годы эксперты называют KKR одним из самых агрессивных частных инвесторов, скупающих ЦОД. В 2021 году совместно с GIP она приобрела американского оператора ЦОД CyrusOne. Сделка обошлась в $15 млрд, включая долг.

