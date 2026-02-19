Система «Гарда DLP» получила расширенные средства контроля каналов обмена данными

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») сообщила о выпуске обновлённого решения для защиты данных «Гарда DLP» 6.4.

Программный комплекс «Гарда DLP» позволяет видеть полную картину коммуникаций в организации, блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества и автоматизировать выявление инцидентов. Система поддерживает работу с платформами Windows, macOS, Linux, обеспечивает контроль 20+ каналов коммуникаций и мониторинг шифрованного HTTPS-трафика, предоставляет единую веб-консоль для управления включёнными в состав продукта инструментами, а также помогает привести IT-инфраструктуру в соответствие требованиям 152-ФЗ, 21 и 17 приказов ФСТЭК. Продукт зарегистрирован в реестре отечественного ПО и подходит для задач импортозамещения.

В новой версии DLP-системы реализован контроль возможных утечек при помощи браузерной версии Telegram через технологию OCR (то есть за счёт распознавания текста и файлов на рабочем компьютере пользователя), усилена аналитика по действиям сотрудников и добавлена функция перехвата паролей в офисных документах и архивах.

Чтобы облегчить выполнение требований регуляторов для финансовых компаний, в обновлённой редакции «Гарда DLP» добавлены встроенные политики безопасности по отраслевым стандартам. Они позволяют регистрировать угрозы, которые описаны в PCI DSS и ГОСТ Р 57580 сразу после установки и запуска системы.

Кроме того, разработчики внедрили в продукт полноценную событийно-инцидентную модель в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 по менеджменту инцидентов, единую для всех продуктов защиты данных «Гарды». В системе появились новые сущности — «Угроза» и «Уровень критичности», которые автоматически присваиваются событиям безопасности. Такая градация упрощает приоритизацию и создаёт более точную картину рисков: за большим количеством зафиксированных нарушений можно увидеть реальное число критичных инцидентов.

