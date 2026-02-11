Система расследования инцидентов Staffcop Enterprise дополнилась файловым сканером и функцией перехвата данных в Max

Российский разработчик «Атом безопасность» (входит в группу компаний «СКБ Контур») сообщил о выпуске новой версии системы расследования инцидентов в корпоративной среде Staffcop Enterprise.

Staffcop Enterprise предназначен для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности (событий, связанных с действиями персонала на рабочих станциях). Программный комплекс обеспечивает комплексный контроль и анализ активности пользователей для проактивного расследования и предотвращения инцидентов ИБ. Продукт адаптирован для выявления и расследования утечек данных, мошенничества и других инцидентов, произошедших из-за действий сотрудников. Система Staffcop Enterprise разработана для интеграции в любую IT-инфраструктуру, обладает гибкими настройками и масштабируемостью, соответствует федеральным требованиям по информационной безопасности и имеет все необходимые сертификации, включая регистрацию в реестре отечественного ПО.

Обновлённый Staffcop Enterprise получил файловый сканер для инвентаризации и категоризации данных на рабочих станциях и в хранилищах, а также модуль перехвата данных в мессенджере Max на Windows для контроля переписки, выявления попыток утечки и нерегламентированных каналов передачи информации.

В числе прочего разработчики включили в состав программного комплекса новый драйвер контроля клавиатуры для более надёжного перехвата ввода паролей при входе в систему, обновили утилиту удалённой установки агентов, реализовали поддержку средств аутентификации «Рутокен» на Windows для контроля использования токенов, оптимизировали алгоритмы обработки данных и внесли ряд других изменений, повысивших стабильность и надёжность функционирования продукта.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: