1024 ядра, 6 ГГц и 48 Тбайт DDR5-17600: Tachyum обновила характеристики несуществующего процессора Prodigy

Словацкая компания Tachyum в очередной раз поделилась информацией о процессорах Prodigy с уникальной архитектурой, которые объединят возможности CPU, GPU и TPU. Эти изделия, как утверждается, позволят работать с ИИ-моделями, которые по количеству параметров будут на много порядков превосходить современные решения, но за несколько лет компания так и не представила ни одного работающего чипа.

Tachyum работает над Prodigy с 2019 года. При этом фактический выпуск процессоров многократно переносился: последовательно назывались 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годы, но пока эти чипы существуют только на бумаге. Между тем компания заявляет о внесении улучшений в архитектуру Prodigy в соответствии с постоянно меняющимися требованиями в отношении аппаратных платформ для ИИ и НРС.

Изначально предполагалось, что в состав Prodigy войдут до 192 ядер с тактовой частотой до 5 ГГц и выше. Говорилось о поддержке 16 каналов памяти DDR5-7200 с возможностью использования до 32 Тбайт ОЗУ в расчёте на процессорный разъём, а также 96 линий PCIe 5.0. Выпускать изделия компания намеревалась по 5-нм технологии.

Теперь Tachyum заявляет, что Prodigy будут производиться по 2-нм технологии. Каждый чиплет в составе процессоров объединит до 256 высокопроизводительных кастомизированных 64-бит ядер с частотой до 6 ГГц, что в сумме даст до 1024 ядер в конфигурации с четырьмя чиплетами. Упомянуты 24 контроллера памяти с поддержкой DDR5-17600 и 128 линий PCIe 7.0. Максимальный объём памяти достигает 48 Тбайт в расчёте на сокет. Показатель TDP — до 1600 Вт. Возможно формирование 8S-систем. Такими характеристиками будут обладать флагманские изделия серии Prodigy Ultimate.

Кроме того, готовятся чипы Prodigy Premium, имеющие до 512 ядер и до 16 каналов памяти DDR5-12800, а также «обычные» чипы Prodigy, содержащие до 128 ядер и до 8 каналов DDR5-9600. Первые могут применяться в 16S-системах, вторые — в односокетных. Кроме того, заявлена возможность запуска немодифицированных x86-приложений, а также Arm и RISC-V ПО.

В целом, утверждает Tachyum, решения Prodigy Ultimate обеспечат до 21,3 раза более высокую ИИ-производительность на уровне стойки по сравнению с NVIDIA Rubin Ultra NVL576. В свою очередь, Prodigy Premium якобы превзойдут по ИИ-быстродействию систему NVIDIA Vera Rubin NVL144 в 25,8 раза. Разработчик также заявляет, что Prodigy станет первым чипом с производительностью более 1000 Пфлопс на задачах инференса против 50 Пфлопс у NVIDIA Rubin на аналогичных операциях. Впрочем, в спецификациях Prodigy пока говорится от 400 Тфлопс в FP64-вычислениях и о 400 Пфлопс в ИИ-вычислениях неназванной точности.

