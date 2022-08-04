Разработчик серверных чипов Prodigy с невероятными характеристиками обвинил в своих бедах Cadence

Как сообщает The Register, cтартап Tachyum подал в суд на Cadence Design Systems, обвинив компанию в саботаже при выполнении контракта на поставку IP-блоков для будущих 5-нм серверных процессоров Prodigy. По словам Tachyum, старшие 128-ядерные CPU Prodigy с частотой 5,7 ГГц будут втрое быстрее AMD EPYC 7763 и NVIDIA H100.

В иске утверждается, что заключённая в 2019 году сделка на предоставление решений Cadence для процессоров Prodigy, была сорвана, поскольку Cadence не смогла предоставить необходимые технологии для вывода продукта на рынок. Заказанные Tachyum блоки не относятся к разряду новшеств, и инженеры Cadence уверяли Tachyum, что стандартные компоненты могли быть без труда интегрированы в процессор. Однако график поставок был нарушен, и дошло даже до того, что Cadence посоветовала Tachyum не использовать её компоненты или вообще приобрести аналоги у других поставщиков.

Стартап добавил в иске, что Cadence усугубила ущерб, прекратив доступ Tachyum к ПО eDAcard, тем самым вынудив понести расходы на лицензирование другого ПО и переобучение своих инженеров. Срыв сроков и прочие препятствия привели к задержке выхода Prodigy примерно на два года. Tachyum потребовал возместить упущенную выгоду в размере $206 млн и ещё $27 млн дополнительных затрат на поиск альтернативных решений в сжатые сроки.

Tachyum также указала, что из-за срыва сроков она потеряла возможность получения заказов на поставку чипов для испанского суперкомпьютера MareNostrum 5 стоимостью €151,41 млн. В итоге Барселонский суперкомпьютерный центр (BSC), с которым был подписан меморандум о взаимопонимании, предпочёл компанию Atos. Последняя выбрала ускорители NVIDIA и процессоры Intel, поскольку ни одна европейская компания не могла бы поставить чипы, отвечающие ключевым критериям отбора.

В иске Tachyum отмечает, что тогдашний генеральный директор Cadence Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) входил в совет директоров двух конкурентов Tachyum — SambaNova и Nuvia (поглощена Qualcomm) — и активно участвовал в фондах Walden International и Walden Catalyst, которые инвестировали в другие «кремниевые» стартапы. Ещё один член совета директоров Cadence, Янг Сон (Young Sohn), также является директором одного из этих инвестфондов. По мнению Tachyum, налицо явный конфликт интересов.

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