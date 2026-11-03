Tachyum, разработчик «бумажного» суперпроцессора Prodigy, инициировал банкротство

Компания Tachyum из Братиславы (Bratislava, Словакия), работающая над созданием универсального процессора Prodigy добровольно подала заявление о банкротстве, сообщил ресурс Forbes со ссылкой на постановление о начале производства по делу о банкротстве, опубликованное районным судом «Братислава III» (Bratislava III Municipal Court).

«22 октября 2026 года заявитель–должник подал в районный суд “Братислава III” ходатайство о признании его банкротом. Рассмотрев заявление, суд пришел к выводу, что оно соответствует требованиям, установленным “Законом о банкротстве и реструктуризации”. В случае подачи должником заявления о банкротстве презюмируется, что должник находится в состоянии неплатежеспособности», — указано в судебном постановлении.

Компания анонсировала Prodigy, объединяющего возможности CPU, GPU и TPU, ещё в 2018 году, планируя вывести его на коммерческий рынок в 2020-м. Выпуск процессора неоднократно откладывался: сначала на 2021 год, затем на 2022, 2023, 2024 и, наконец, на 2025 год. Несмотря на 8 лет разработки, в течение которых также менялись спецификации чипа, компания так и не предоставила его прототип.

Как пишет ресурс Tom's Hardware со ссылкой на данные издания Dennik N, Tachyum Slovakia является дочерним предприятием американской корпорации Tachyum Inc. И если права на интеллектуальную собственность, связанную с проектом Prodigy, принадлежат американской материнской компании, то даже в случае банкротства её словацкой «дочки» она сможет продолжить работу над проектом. Но, как утверждает Dennik N, у самой американской материнской компании тоже наблюдаются сложности в отношениях с кредиторами, некоторые из которых потребовали её ликвидации.

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