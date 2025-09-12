«Аквариус» представил российские серверы Aquarius AQserv AS на базе Intel Xeon Ice Lake-SP

Российская компания «Аквариус» анонсировала двухсокетные серверы семейства Aquarius AQserv AS на аппаратной платформе Intel Xeon Ice Lake-SP. Устройства подходят для широкого спектра задач, включая виртуализацию и развёртывание программно-определяемых хранилищ (SDS), а также построение систем резервного копирования, видеонаблюдения и потокового видео.

В серию вошли модели Aquarius AQserv T50 D108AS, Aquarius AQserv T50 D212AS и Aquarius AQserv T50 D436AS в форм-факторе 1U, 2U и 4U соответственно. Младшая допускает установку процессоров с TDP до 185 Вт, две другие — до 235 Вт. Все серверы располагают 16 слотами для модулей DDR4-3200 суммарным объёмом до 4 Тбайт.

У версии Aquarius AQserv T50 D108AS во фронтальной части расположены по четыре отсека для накопителей SFF (SAS/SATA) и LFF/SFF (SAS/SATA/NVMe) с возможностью горячей замены. Есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, а также по одному слоту PCIe 4.0 x16 (x8) и PCIe 4.0 x16 для низкопрофильных карт расширения. Применены два блока питания мощностью 750 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum / Titanium.

Модель Aquarius AQserv T50 D212AS, в свою очередь, получила четыре отсека для накопителей LFF/SFF (SAS/SATA/NVMe) и восемь отсеков для устройств LFF/SFF (SAS/SATA) во фронтальной части, два тыльных посадочных места для накопителей SFF (SAS/SATA/NVMe) c горячей заменой и два внутренних коннектора M.2 2280 (PCIe 4.0 x4). Доступны четыре слота PCIe 4.0 x16 и два разъёма PCIe 4.0 x8 для низкопрофильных карт расширения. За питание отвечают два блока мощностью до 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum / Titanium.

Старшая версия, Aquarius AQserv T50 D436AS, может нести на борту до 40 накопителей в следующей конфигурации: 24 × LFF/SFF (SAS/SATA) спереди, 2 × SFF SAS/SATA/NVMe) и 12 × LFF/SFF (SAS/SATA) сзади, 2 × M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) во внутренней части. Предусмотрены четыре слота PCIe 4.0 x16 и два слота PCIe 4.0 x8. Установлены два блока питания мощностью до 2000 Вт (80 PLUS Platinum / Titanium).

Все новинки оборудованы контроллером Aspeed AST2500, двумя портами 2.5GbE (Intel I225/I226) и двумя портами 10GbE (Intel x710), интерфейсами D-Sub и USB 3.2 Gen1 Type-A, последовательным портом. Применена система воздушного охлаждения с быстрозаменяемыми вентиляторами с ШИМ-управлением.

Серверы снабжены системой удалённого управления «Аквариус Командир» с выделенным портом, который предоставляет полный контроль через WebUI, а также IPMI 2.0 и Redfish. Кроме того, устройства имеют расширенные возможности администрирования из любой точки мира (KVMoIP и Remote Media Redirection) и поддержку централизованного мониторинга. Заявлена совместимость с Astra Linux 1.7.5 и выше, «Альт Сервер» 10, «РЕД ОС» 7.3 и выше, Windows Server 2016/2019, Red Hat Enterprise Linux Server 8.x и Ubuntu 22.04.

