«Аквариус» представил стоечный компьютер AQdesk K740 формата 2U

Российская компания «Аквариус» анонсировала компьютер AQdesk K740, предназначенный для использования в инфраструктуре дата-центров. Устройство, выполненное в форм-факторе 2U на платформе Intel, может монтироваться в серверную стойку.

В основу новинки положена материнская плата Aquarius AQB760M, разработанная и произведенная «Аквариусом» . Допускается использование процессоров Intel Core 12-, 13- и 14-го поколений. Система может нести на борту до 96 Гбайт оперативной памяти DDR5.

Во фронтальной части расположены отсеки для SFF/LFF-накопителей с возможностью горячей замены. Кроме того, есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера M.2. В оснащение включён сетевой контроллер 2,5GbE, а опционально могут быть добавлены адаптеры Wi-Fi/Bluetooth. Доступны слоты расширения, в которые можно установить дополнительные сетевые карты, дискретные графические ускорители или специализированные контроллеры.

На лицевую панель выведены порты USB 2.0 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-A. Сзади сосредоточены интерфейсы USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, D-Sub, HDMI, DisplayPort, гнёзда PS/2 и RJ45, а также аудиоразъём. При необходимости может быть добавлен последовательный порт. Допускается вывод изображения одновременно на три монитора.

Компьютер предлагается в вариантах с блоком питания на 220 В переменного тока или 24 В постоянного тока, что удобно для интеграции в АСУ ТП. Ещё одная опция — аппаратно-программный модуль доверенной загрузки. Габариты составляют 485 × 530 × 90 мм. На устройство предоставляется трёхлетняя гарантия.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: