«Аквариус» передал в залог структуре «Сбера» доли в двух компаниях

Один из крупнейших российских производителей компьютерной техники, ГК «Аквариус» передал 16 июня в залог структуре «Сбера» — ООО «Сбербанк Инвестиции» — 70-% долю в своём головном юрлице «Ай кью холдинг» (ранее «Смарт Холдинг») и 99,99-% долю в ООО «Аквариус технологии», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакса». Аналитики не исключают, что передача долей может быть частью более широкой сделки со «Сбером», связанной с реструктуризацией или возможным вхождением банка в капитал. В прошлом году «Сбербанк Инвестиции» уже получили 12-% долю в «Аквариусе».

В «Аквариусе» пояснили «Коммерсанту», что частичный залог долей отдельных компаний группы является стандартной практикой при корпоративном кредитовании, и это не означает по умолчанию никакой продажи. Представитель ФГ «Финам» отметил, что в российской практике распространены сделки через посредничество банков, когда сначала банк выкупает актив и потом перепродаёт его. Впрочем, эксперты не исключают продажу компании и самому «Сбера», который является крупным потребителем IT-инфраструктуры.

Как сообщает источник «Коммерсанта», знакомый с планами компании, у неё высокая долговая нагрузка и ей «не хватает средств на операционную деятельность». По его словам, в связи с этим в «Аквариусе» изначально рассматривали продажу компании новым инвесторам для расчётов с кредиторами либо её переход в управление «Сбера». Возможность проблем не исключил и другой собеседник издания, связавший их это с сокращением госзакупок и ростом ключевой ставки ЦБ.

Как утверждает источник «Коммерсанта» на рынке разработчиков электроники, одной из проблем отрасли в целом остаётся «привязка к госзакупкам»: основные процедуры приходятся на начало года, средства поступают неравномерно, а поддерживать производство надо постоянно. По данным «Регблока», задолженность АО «А-холдинг» по кредитам и займам составляла 4,5 млрд руб., кредиторская задолженность ООО «Ай кью холдинг» — 1 млрд руб., что соответствует умеренному уровню. Вместе с тем эксперт ИК «Финам» отметил, что группа компаний может быть уязвима.

В начале прошлого года сообщалось, что «Сбербанк» организовал производство собственных серверов. Весной этого года «Сбербанк» инициировал банкротство российского производителя OCP-серверов Gagar>n.

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