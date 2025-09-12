Intel покидает уже второй по счёту главный архитектор Xeon в этом году

Ресурсу CRN стало известно о предстоящем уходе из Intel в конце этого месяца Ронака Сингхала (Ronak Singhal), который стал уже вторым главным архитектором процессоров Xeon, покинувшим компанию за последние восемь месяцев после ухода в январе Сайлеша Коттапалли (Sailesh Kottapalli) в Qualcomm. Intel подтвердила CRN, что Сингхал покидает компанию. Уход Сингхала ресурс связывает с назначением Кеворка Кечичяна (Kevork Kechichian) главой Группы ЦОД (DCG) в рамках реорганизации компании, проводимой гендиректором Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan).

В последнее время Сингхал руководил реализацией технологической стратегии и управлением продуктами в разрезе серверных процессоров Xeon. Ответственность Сингхалп также распространялась на разработку платформ и множества сопутствующих технологий, касающихся памяти, безопасности и ИИ в Xeon. Ранее Сингхал руководил разработкой серверной архитектуры Haswell и Broadwell, последний из которых, по его словам, стал первым 14-нм серверным чипом компании. Он также возглавлял разработку IP-блоков для процессоров Xeon, Core и Atom.

В конце июля Тан сообщил сотрудникам, что компания «сосредоточена на восстановлении» доли рынка серверных процессоров, наращивая выпуск чипов Granite Rapids, а также «расширяя возможности для нагрузок гиперскейлеров». Как отметил финансовый директор Дэвид Цинснер (David Zinsner), линейка серверных продуктов Diamond Rapids, запуск которой запланирован на следующий год, «не даёт желаемого результата». По его словам, следующее поколение — Coral Rapids — является «реальной возможностью», которая позволит Intel «сделать действительно большой шаг вперёд».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: