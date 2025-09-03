GlobalFoundries объявила о готовности к массовому развёртыванию решений в сфере кремниевой фотоники

Американский контрактный производитель полупроводников GlobalFoundries вывел свою платформу кремниевой фотоники в отдельную линейку продуктов и удвоил инвестиции в её развитие, сообщил Кевин Соукуп (Kevin Soukup), старший вице-президент. Он сравнил текущее состояние внедрения технологии с «режимом запуска» Tesla, характеризующимся готовностью к ускоренному массовому развёртыванию, пишет Converge! Network Digest.

По словам Соукупа спрос на кремниевую фотонику в ЦОД определяют три взаимосвязанных фактора: взрывной рост объёмов данных, развитие ИИ и LLM с триллионами параметров, а также стремительное увеличение энергопотребления. По его оценкам, к 2030 году глобальное энергопотребление ЦОД может удвоиться, и только в США на ИИ ЦОД будет приходиться 10–15 % всего потребления электроэнергии страны.

При этом многие ASIC простаивают до 75 % времени в связи с низкой скоростью передачи данных между чипами. «Кремниевая фотоника снижает энергопотребление и задержку, обеспечивая при этом возможность масштабирования архитектур как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении для GPU и ASIC», — сказал он.

GlobalFoundries опубликовала программу развития, охватывающую три ключевых подхода к оптической связи. В категории подключаемой оптики традиционные оптические модули с пропускной способностью 200 Гбит/с на линию, подключаемые к сетевым коммутаторам, широко используются в ЦОД уже сейчас. Модули с поддержкой 400 Гбит/с на линию пройдут тестирование к концу 2025 года. Выпуск прототипов намечен на 2026 год, запуск массового производства — на 2027 год.

В категории линейной оптики (LPO) — оптических решений, в которых цифровая обработка сигнала перенесена с оптического модуля на хост-схему ASIC, что снижает энергопотребление и задержку, GlobalFoundries планирует развёртывания в ближайшей перспективе с партнерами по экосистеме. В категории интегрированной фотоники (CPO) основное внимание уделяется передовым корпусам, многоволоконным соединениям, отсоединяемым (detachable) оптическим интерфейсам и стекированию фотонных и электронных схем.

Соукуп сообщил, что компанией была создана серьёзная экосистема для развитя фотоники, включая новый Центр упаковки передовых фотонных модулей (APPC) в Мальте (штат Нью-Йорк) для производства оптических модулей в стране. Intel и Broadcom также активно продвигают LPO- и CPO-решения, а Marvell инвестирует в подключаемые решения на базе DSP. Отрасль вступает в критическую фазу, когда гиперскейлеры должны выбирать оптическую архитектуру, которая обеспечивает баланс между масштабируемостью, эффективностью и рисками развёртывания, отметил Converge! Network Digest.

