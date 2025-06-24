Бизнес раскритиковал идею введения платного доступа к госсервисам для юрлиц

Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России и Ассоциация больших данных (Яндекс, VK, Сбер, Газпромбанк, Т-банк, Мегафон, Ростелеком и др.), по данным «Ведомостей», направили в Минцифры письма с замечаниями к проекту по введению платы в размере 4,94 руб. за каждое обращение бизнеса к инфраструктуре электронного правительства (ЭП). Инициатива объясняется значительным ростом трафика, для поддержки которого требуется укреплять инфраструктуру за счёт бюджетных средств — коммерческий трафик к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) составляет порядка 30 млрд запросов в год.

В письме предлагается снять проект с рассмотрения и провести его широкое обсуждение с участием профильных объединений. Как утверждают авторы письма, введение платы за использование цифровой инфраструктуры, созданной правительством, противоречит ранее заявленным принципам открытости, межведомственной интеграции и модели «единого окна», и такой шаг может ослабить доверие со стороны бизнеса к цифровым государственным инициативам и затормозить дальнейшее развитие цифровой среды, передают «Ведомости».

Так, платный доступ создаст финансовую нагрузку на компании, поскольку автоматическая проверка статуса продавцов через СМЭВ является неотъемлемой частью платформенного комплаенса. В письме подчеркиваются риски для IT-отрасли, прежде всего для разработчиков SaaS, CRM и ERP, логистических и платёжных сервисов, поскольку установление платы за доступ к API может привести к снижению конкурентоспособности российских продуктов.

Также в письме отмечено отсутствие прозрачной методики расчёта тарифа и альтернатив доступа к инфраструктуре, подвергнуто критике предложение ввести пени за просрочку оплаты запросов, а также отсутствие дифференциации тарифов, различий в части категорий данных, обязательных и необязательных к получению или проверке бизнесом. Кроме того, в письме отмечено отсутствие планов разработки биллинга, учитывающего качество и скорость предоставления услуги.

Совет по электронной коммерции ТПП предложил в документе ввести мораторий на установление платных условий использования государственных ИС для коммерческих организаций, исполняющих требования законодательства, а также провести независимую экспертизу обоснованности указанного тарифа и внести изменения в нормативную базу, чтобы обеспечить безвозмездный доступ к данным для компаний при исполнении предусмотренных законом функций.

По словам источника «Ведомостей», инициатива Минцифры связана с реализацией положений антифрод-закона № 41-ФЗ, который требует от кредитных организаций, операторов связи и владельцев агрегаторов взаимодействовать с уполномоченными органами через СМЭВ. И проект закона лишь меняет формат взаимодействия, а не объём или тип запрашиваемых данных.

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