Нет денег, знаний, данных и людей: в России снизилась готовность компаний к внедрению ИИ

Российский бизнес оказался менее готов к внедрению ИИ в уходящем 2024 году, чем в прошлом. Национальный центр развития ИИ детально рассказал о сложившейся ситуации, во многом обусловленной дефицитом как данных, так и кадров для успешной работы, передаёт «Коммерсантъ». Среди главных причин также называются отсутствие в организациях знаний о возможностях технологии и нехватка средств, которая усугубляется недостатком единых критериев оценки эффективности ИИ.

Центр, созданный на базе НИУ ВШЭ, призван обеспечивать экспертное сопровождение управления внедрением ИИ — как в экономике, так и в государственном управлении. В его докладе оценивалась готовность отраслей по 11 направлениям, в т.ч. инфраструктуры, кадрового обеспечения и научного сопровождения разработок, а также производства готовых продуктов с ИИ-основой и применение соответствующих технологий на практике.

Проводился мониторинг 19 отраслей, в ходе которого выяснилось, что с 3,7 баллов из 10 возможных в 2023 году (что тоже является невысоким показателем) общая готовность снизилась на 0,2 балла, до 3,5. Минимально готовы оказались преимущественно сферы, представленные бюджетными организациями: культура (отрасль впервые оценивалась в 2024 году), общее образование, социальная сфера и отрасль физкультуры и спорта. В лидерах (более 4,1 баллов) с точки зрения готовности к развитию и использованию ИИ по-прежнему сфера финансовых услуг и ИКТ, хотя в 2024 к ним присоединились ТЭК и высшее образование.

27 % опрошенных назвали в 2024 году одним из главных препятствий отсутствие финансирования, особенно в отраслях с низкой готовностью к ИИ. Именно поэтому отмечается необходимость государственной поддержки развития и использования искусственного интеллекта, в первую очередь в бюджетных организациях. Впрочем, финансирование часто, наоборот, зависит от эффективности внедряемых технологий, а единые критерии оценки возврата инвестиций в ИИ и эффективности вообще до сих пор не выработаны.

Наибольшее положительное влияние ИИ сосредоточено в крупных организациях, но эффекты применения ИИ отмечаются и в целом — в 36 % организаций в 2024 году против 29 % в 2023-м. Применение искусственного интеллекта более всего отразилось на росте качества продуктов и услуг. Ранее сообщалось, что каждая пятая крупная компания в России уже применяет генеративный ИИ.

В целом рынок ИИ в России по разным показателям развивается довольно активно. В октябре сообщалось, что у российских государственных компаний значительно вырос спрос на ИИ-серверы. В начале декабря появилась информация о том, что в стране выросли инвестиции в оборудование для ИИ.

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