«Лаборатория Касперского» внедрила GigaChat в систему KUMA для мониторинга и анализа инцидентов ИБ

«Лаборатория Касперского» сообщила о расширении функциональных возможностей программного комплекса Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и включении в состав продукта инструментов анализа событий безопасности посредством нейросетевой модели GigaChat от «Сбера».

KUMA относится к классу решений SIEM (Security Information and Event Management) и позволяет IT-службам в режиме реального времени осуществлять централизованный мониторинг событий ИБ, выявлять инциденты информационной безопасности, оперативно реагировать на возникающие угрозы, а также выполнять требования, предъявляемые регуляторами к защите персональных данных, в том числе к обеспечению безопасности государственных информационных систем.

Построенный на базе GigaChat инструментарий получил название KIRA — Kaspersky Investigation and Response Assistant. Он позволяет сократить объём выполняемых ИБ-персоналом рутинных операций и снизить вероятность ошибок при анализе инцидентов — искусственный интеллект автоматически формирует карточки событий, оценивает степень их риска и помогает в принятии решений о приоритетности реагирования. Также ИИ в KUMA позволяет работать с системой профильным сотрудникам с разным уровнем подготовки. Так, опираясь на анализ от GigaChat, начинающие специалисты могут принимать более быстрые и точные решения по реагированию на инциденты.

«Лаборатория Касперского внедряет инструменты искусственного интеллекта в свои решения уже более 20 лет. Интеграция KUMA с GigaChat — логичное продолжение развития наших защитных продуктов с опорой на передовые технологии и прекрасный пример того, как лидеры в своих областях объединяют усилия, чтобы усовершенствовать безопасность организаций и помочь специалистам в их работе», — говорится в заявлении «Лаборатории Касперского».

SIEM-платформа KUMA зарегистрирована в реестре отечественного ПО и имеет статус рекомендованной для использования в государственных ведомствах и организациях РФ.

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