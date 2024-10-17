Nebius, бывшая Yandex, представила облачную ИИ-платформу с ускорителями NVIDIA H100 и H200

ИИ-компания Nebius, сформированная из бывшей Yandex N.V., представила облачную платформу с современными ускорителями NVIDIA. Как уточняет Datacenter Dynamics, речь идёт о моделях NVIDIA H100 и H200, а также L40S. В скором будущем компания рассчитывает добавить и новейшие суперускорители GB200 NVL72.

Облачное хранилище обеспечивает агрегированную скорость чтения до 100 Гбайт/с и 1 млн IOPS. Платформа также предлагает управляемые Apache Spark и MLFlow, а ВМ по умолчанию включают ИИ-библиотеки и драйверы. По словам компании, она прислушалась к запросам клиентов, нуждавшихся в самостоятельном доступе и инфраструктуре, отлично от просто «базовой». Речь идёт о крупномасштабных кластерах с InfiniBand-подключением на базе эталонной архитектуры NVIDIA, но с кастомизированным оборудованием и проприетарной программной облачной платформой.

После введения антироссийских санкций Nebius дистанцировалась от «Яндекса», основная часть активов которого была продана группе российских инвесторов. У Nebius остался дата-центр в Финляндии, ёмкость которого она намерена утроить в обозримом будущем. Там разместятся более 60 тыс. ускорителей. В августе сообщалось, что компания увеличила облачную выручку на 60 % год к году во II квартале.

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